Sie wirbeln durch die Luft, schlagen Räder und spreizen die Beine zum Spagat: Rund 1400 Kinder und Jugendlichen gaben zum Abschluss des dreitägigen Turnfests gestern Sonntag in Remigen alles. Bereits morgens um 9 Uhr dröhnt Musik aus dem Zelt auf dem Remiger Büel. Sichtlich nervös, üben die kleinen Akrobaten dort noch einmal die Figuren ihres bevorstehenden Auftritts, winken den stolzen Eltern zu oder spielen Fangen zwischen den Turngeräten. Neben den bunten Kostümen und den aufwendigen Flechtfrisuren der Mädchen wurde offensichtlich auch viel Zeit in die Choreografie investiert. Am Stufenbarren zeigt die Mädchenriege Bözen ihr Können.