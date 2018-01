Es war ein historischer Moment am Dienstagabend, als sich über 120 Einwohner im Feuerwehrlokal neben dem Lupfiger Gemeindehaus zum Neujahrsapéro einfanden. Gemeindeammann Richard Plüss stand gleich in doppelter Funktion im Einsatz: Bei der Feldmusik Lupfig spielte er Posaune und in seiner anschliessenden Rede liess er es offen, ob vor allem der Apéro lockte oder das erste Zusammenkommen in der am 1. Januar fusionierten Gemeinde. Unter den Gästen waren jedenfalls etwa ein Drittel Scherzer.

«Sicher haben einige den Gemeindezusammenschluss noch nicht ganz verdaut und eine gewisse Wehmut ist zu spüren», fuhr Richard Plüss. Es gelte nun aber, nach vorne zu blicken. «Es ist heute und in den kommenden Jahren enorm wichtig, keine Grabenkämpfe auszutragen, sondern dem Volkswillen zu folgen und uns näher zu kommen.» Dabei könnten sich vereinzelt noch Reibungspunkte zeigen, denn jede Gemeinde habe bis heute ihre Eigenheiten gepflegt.