Aus einem Reisfeld wurde eine Anlage mit 13 Bungalows, einem Hotel und einem Restaurant gestampft . Ausserdem sorgen Schwimmbad, Fitnessraum und Bocciabahn für zusätzliche Freizeitbeschäftigungen. Die Anlage wirkt wie ein kleines Dorf, das im Zentrum auch einen kleinen künstlichen See beherbergt. Obwohl die Residenz 90 Kilometer von der Provinzhauptstadt Buriam entfernt ist, und in der Landesmitte liegt, ist die Nachfrage hoch.

Acht Jahre sind vergangen , seit Hans-Jörg Jäger und seine thailändische Ehefrau Lanee Jäger die Gemeinde Veltheim im Schenkenbergertal in Richtung Thailand verlassen haben. Dort angekommen, errichteten sie eine Seniorenresidenz für rüstige Senioren, Demenz-Betroffene, Timeout-Gäste und Ferienliebhaber . Über zehn Jahre planten sie das Projekt, das in Lanees Heimatdorf 2011 verwirklicht wurde.

Hans-Jörg Jäger ist zur Ruhe gekommen. Früher arbeitete er praktisch sieben Tage in der Woche. Heute verbringt er seinen Alltag mehrheitlich mit Schwimmen, Spaziergängen oder Fitnessübungen. «Ich widme mich nun mehr meiner Gesundheit.» Trotz ihrem eigenen kleinen «Dorf» an der Sonne Thailands, vermissen sie die Schweiz. «Gerade jetzt, wo wir eine Hitzewelle haben, wäre es schön, wieder einmal zwei, drei Tage kalt zu haben.»

Die Anlage wird nicht ausgebaut

Die Residenz ist praktisch zu einem Selbstläufer geworden. Die Jägers erhalten etwa zwei bis drei Anfragen pro Tag. «Vor fünf Jahren waren es noch ein bis zwei Anfragen pro Woche.»

Neben den 13 Bungalows liessen sie deshalb noch eine Einliegerwohnung im Hotel bauen. Die Infrastruktur der ganzen Anlage wurde ausserdem so errichtet, dass es für 20 weitere Bungalows Platz hätte. Trotzdem will das Ehepaar nicht mehr grösser denken: «Wir haben Angst, dass der familiäre Charakter der Residenz verloren gehen würde. Ausserdem wollen wir uns nicht wieder Arbeit aufhalsen, wo es doch auch ohne geht.»

Die beiden haben vor, noch lange in der Residenz zu wohnen. «Wir denken schon, dass wir noch 15 bis 20 Jahre hier in der Geschäftsleitung sein werden.» Danach wäre es ihnen am liebsten, wenn ein Ehepaar im Auftrag ihrer Kinder das Management übernehmen würde. Bis dahin wollen sie sich die Zeit nehmen, und ihr Dasein mit ihren Gästen geniessen. «Wer weiss schon, was in 20 Jahren ist?»

Im Schnitt beherbergt das Ehepaar etwa zehn Dauergäste. Gegenwärtig sind fünf davon Pflegefälle, die rund um die Uhr betreut werden. Durch die gemeinsamen Essen im Restaurant kommt keine Hotelatmosphäre auf. Man kennt sich und lebt «wie in einer grossen WG» zusammen.

Trotz des medialen Interesses aus Thailand, der Schweiz und Deutschland haben es Hans-Jörg und Lanee Jäger geschafft, das familiäre Ambiente der Anlage beizubehalten. Sie können gut davon leben und brauchen nicht mehr. «Wir haben es geschafft, weil wir nie aufgegeben haben. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir Erfolg haben werden, und das gab uns auch die Kraft, durchzuhalten, obwohl wir geschäftlich oder krankheitshalber sehr harte Zeiten hatten.»