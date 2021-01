Die Investitionen führen zu einer hohen Verschuldung in Riniken

Der Gemeinderat Riniken hält an seiner Absicht fest, will den Steuerfuss von heute 112 auf neu 119 Prozent erhöhen. Am Sonntag, 31. Januar, entscheidet das Stimmvolk an der Urne über das Budget 2021.

Im November des vergangenen Jahres wies die Gemeindeversammlung das Budget sowie die Steuerfusserhöhung mit 40 zu 31 Stimmen zur Überarbeitung zurück. Die Gemeinde soll, lautete die Meinung, eine höhere Verschuldung in Kauf nehmen. Denn das Geld stehe praktisch gratis zur Verfügung. Für den Gemeinderat allerdings ist klar: Die bereits gesprochenen sowie die geplanten Investitionen der nächsten Jahre führen zu einer hohen Verschuldung. Eine zusätzliche Verschuldung aus der laufenden Rechnung sei nicht verantwortbar.

Ausgaben und Einnahmen wurden überprüft

Als Gründe für die derzeit angespannte Finanzlage nennt der Gemeinderat die stagnierenden Steuereinnahmen trotz steigendem Steuerfuss sowie die zusätzlichen, gebundenen Ausgaben, besonders im Gesundheits­bereich.