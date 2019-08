Die nackten Füsse stampfen in kurzen Abständen auf den Boden. Im Rhythmus der Musik erklingen die feinen Glöckchen, die um die Fussgelenke der Tänzerinnen gewickelt sind. Grazil bewegen sie sich, drehen sich so schnell, dass ihre Röcke fliegen und einen Windhauch erzeugen. In einer Ecke des Tanzstudios sitzt Pali Chandra. Die Tänzerin, Choreografin, Guru und Pädagogin unterrichtet Kathak, einen indischen Tanzstil, der Geschichten erzählt. Häufig sind die Tänze indischen Göttern gewidmet, manchmal erzählen sie aber auch eine Geschichte, die der Fantasie der Choreografin entsprungen ist.

Zum Beispiel die Geschichte von zwei Mädchen. Das eine ist taub, das andere blind. Beide möchten lernen zu tanzen. «I wish» nennt sich der Tanz. Zwei Frauen tanzen die Geschichte anmutig vor, am Ende gibt es Applaus von den Kolleginnen. Pali Chandra ist noch nicht ganz zufrieden: Noch sei es zu wenig offensichtlich, dass das eine Mädchen eine Blinde darstellt. Das wird nun im weiteren Training geübt. Die Gäste kommen aus der ganzen Welt, um zu tanzen Jahrelang reiste Pali Chandra in der Weltgeschichte herum. Als Tänzerin hat sie in Grossstädten gearbeitet und gelebt: Hongkong, Vancouver, London, Dubai und Mumbai. Inzwischen ist sie sesshafter geworden, reist aber immer noch oft. In Schinznach-Bad hat sie sich mit ihrem Mann, einem Softwareentwickler bei der Deutschen Bank, und ihren Zwillingssöhnen niedergelassen. Von Dubai nach Schinznach-Bad – die Lebensumstellung fällt der Inderin nicht leicht. «Meine Familie ist bereits vor sieben Jahren in die Schweiz gekommen», sagt sie.

«Wir gingen immer davon aus, dass mein Mann befristet in der Schweiz bleibt. Dann verlängerte sich der Vertrag jedes Jahr.»

Pali Chandra sagte dann vor zwei Jahren zu ihrem Mann: «Wenn du in der Schweiz ein Haus mit Tanzstudio baust, komme ich auch.» Ihr Mann hatte Gehör. Pali Chandra empfängt die Gäste der Zeitung in der Stube. Es ist, als wäre man innert Sekunden nach Indien befördert worden. Die Möbel sind mit Schnitzereien versehen, schwere Spiegel mit Goldrand verziert. Im Keller befindet sich das Studio. Hier trainieren zurzeit Frauen aus der ganzen Welt. Sie kommen aus Südafrika, aus Indien, aus Grossbritannien und auch aus der Schweiz.

Sie bricht die Traditionen mit neuen Ideen auf Pali Chandra ist in der Szene bekannt dafür, dass sie die Traditionen aufbricht. Davon fühlen sich die Traditionalisten herausgefordert, die Veränderungen zu akzeptieren. «Veränderung ist mir wichtiger, als alle glücklich zu machen», sagt Pali Chandra. So hat sie einen Online-Workshop erstellt, den bereits zwei Millionen Menschen absolviert haben. Auf Youtube folgen ihr über 130 000 Menschen. Der Choreografin ist aber auch wichtig, dass sie sich für körperbehinderte Menschen oder solche in schwierigen Situationen einsetzen und ihnen Zugang zum Tanzen ermöglichen kann. «In Indien muss Kathak immer perfekt sein, alle müssen toll aussehen, jede Bewegung stimmen», erklärt Pali Chandra. «Damit schliesst man wahnsinnig viele Menschen vom Tanzen aus.»