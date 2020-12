Die Hans Meyer AG investiert in ihr Recycling-Center in Birr

Ob Papier oder Pneus, Neon­röhren oder Nespressokapseln, Kupfer oder Keramik: Alles kann im Recycling-Center der Hans Meyer AG in Birr entsorgt werden. Und neuerdings noch einfacher und bequemer: Das Unternehmen hat die Privatannahme umgestaltet.

Diese Woche hat die Er­öffnung stattgefunden an der Industriestrasse 2. Der Kunde wolle auf einem trockenen, sauberen Gelände gefahrlos abladen können, sagte Geschäftsleitungsmitglied Renato Roth. Erfreut über den professionellen Auftritt und die klaren Abläufe äusserte sich ebenfalls Firmengründer Hans Meyer. Denn von Bedeutung sei, dass Ordnung herrsche auf dem Areal.

Bis 20000 Tonnen Abfälle fallen pro Jahr an

Goran Muratovic, Vorsitzender der Geschäftsleitung, sprach von einem Meilenstein. Vor über 65 Jahren, blickte er zurück, habe Firmengründer Hans Meyer Visionen gehabt, die er tagtäglich mit schwerer Arbeit umgesetzt habe. Nie vergessen habe er dabei das wichtigste Bindeglied in der Unternehmerkette: den Kunden. Und auch die zweite und mittlerweile dritte Generation lege Wert auf Kundenfreundlichkeit.

Davon, dass sich die In­vestition in das Recycling-­Center lohnt, zeigte sich Mu­ratovic überzeugt mit Blick

auf die eindrücklichen Zahlen: 15 000 bis 20 000 Tonnen Abfälle werden pro Jahr entgegengenommen bei der Hans Meyer AG, die Hälfte davon entfallen auf die Privatannahme.

Gemeindeammann René Grütter gab ebenfalls seiner Freude darüber Ausdruck, dass der Standort gestärkt wird und wächst. Er gratulierte dem Unternehmen zum Mut.

Ab nächstem Jahr auch jeden Samstag geöffnet

Die neue Privatannahme verfügt über insgesamt 18 Stationen. Unterschieden wird zwischen Materialien, die gratis abgegeben werden können sowie solchen, die kostenpflichtig sind. Mit den Wägelchen kann auf die Waage gefahren und dann in der richtigen Materialbox abgeladen werden. Künftig wird die Erfassung unkompliziert über einen Laptop und eine neue Software erfolgen.

Geöffnet ist die Annahmestelle von Montag bis Freitag, 7 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie aktuell jeden zweiten Samstag, 8 bis 11 Uhr. Ab kommendem Jahr wird sie jeden Samstag offen stehen.

Die 1955 gegründete Hans Meyer AG ist neben der Entsorgung auch tätig in den Bereichen Aushub und Rückbau, Transporte und Muldenservice. Zur Gruppe gehören die Tochtergesellschaften Opalit AG in Holderbank sowie Kosag Transport AG in Brugg.