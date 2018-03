Gegründet wurde die AIHK Region Brugg am 14. November 1918. Damals unter dem Namen «Verband der Industriellen von Brugg». «Der Zusammenschluss der Brugger Industriellen ist eine direkte Folge des Landesstreiks. Unter dem Druck der Verhältnisse während dieses Streiks sind die Arbeitgeber täglich im ‹Füchslin›, dort wo heute der Neumarkt II steht, zusammengekommen, um gemeinsam über die Vorkehrungen zu beraten und zu beschliessen», führte Heinemann weiter aus. Die Arbeitgeber der Region Brugg trafen Vorkehrungen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Arbeitswilligen zu schützen. «In Lupfig war ein Schwadron Dragoner, berittene Infanterie, zum Eingreifen stationiert. In Brugg war es eine Landsturmkompanie. Das muss man sich mal vorstellen», so Heinemann.

Brugger Bähnler streikten länger

Historiker und FDP-Grossrat Titus J. Meier ging in seinem unterhaltsamen Referat noch etwas genauer auf die damaligen Umstände ein, die zur Gründung der AIHK Region Brugg führten: «Die Lage in Brugg war nicht einfach, da hier viele Bahnarbeiter wohnten, die sehr gut organisiert waren. Der Bahnverkehr brach zusammen. Die Einwohner stellten aus Furcht vor Plünderungen eine Bürgerwehr auf die Beine, um die Armee und Polizei notfalls zu unterstützen.» Von den Industriellen sei ein Patrouillendienst gebildet worden, der die Arbeitswilligen an Sammelplätzen abgeholt, sie zu den Betrieben geführt und abends wieder heimgeführt habe.