Am Römertag treten die beiden Gladiatorenschulen Amor Mortis und Carnuntum gegeneinander an diesen Sonntag. Erstmals finden die Kämpfe im Amphitheater von Windisch statt: um 10.30 und um 16 Uhr. Insgesamt 14 Gladiatoren kämpfen um Ruhm und Ehre. Die Gladiatoren sind unterschiedlich bewaffnet. Die Bewaffnung ist so gewählt, dass sich Stärken und Schwächen der Kämpfer ergänzen: Der wendige Retiarius kämpft mit einem Netz und Dreizack gegen den mit einem Schild und Helm gut geschützten, aber schwerfälligen Secutor. Zwischen den Kämpfen können die Kinder die Gladiatorenschule absolvieren.

Vor dem Kampf ziehen die Gladiatoren, begleitet von Fanfarenklängen, zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern vom Vindonissa Museum in Brugg zum Amphitheater. In der Antike wurden solche Festumzüge vor Gladiatorenkämpfen veranstaltet und endeten am Ort des Spektakels mit Weihezeremonien. Die Besammlung ist um 15.30 Uhr.

Im Vindonissa Museum stellen sich internationale Institutionen, Museen und Universitäten mit einem eindrücklichen Angebot für die ganze Familie vor. Die Legionäre der Legio XI und Legio III zeigen, wie eine römische Ausrüstung ausgesehen hat und wie sie hergestellt wurde. Spannende Workshops und ein Archäologie-Parcours für Kinder laden zum Mitmachen ein. (az)

Römertag in Brugg und Windisch am Sonntag, 28. Mai, 10 bis 17 Uhr.