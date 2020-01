Die Fusion ist vollzogen — Brugg feiert erstmals mit Schinznach-Bad Neujahr

Seit dem 1. Januar ist Schinznach-Bad ein Ortsteil der Stadt Brugg. Nach langer Vorbereitungszeit und politischen Hürden – mit den Abstimmungen im Einwohnerrat, an der Gemeindeversammlung sowie an der Urne – wurde die Fusion nun vollzogen. Auf eine eigentliche Zusammenschlussfeier wurde verzichtet, gefeiert wurde die Fusion aber anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs im Brugger Salzhaus am Mittwoch.

Zu Beginn ihrer Neujahrsansprache begrüsste Stadtammann Barbara Horlacher nebst den Bruggerinnen und Brugger sowie den Menschen aus Schinznach-Bad die Altenburgerinnen und Altenburger, die Lauffohrerinnen und Lauffohrer, die Umikerinnen und Umiker – alles Ortsteile, die mal eigenständige Gemeinden waren. Fusionen hätten in Brugg schon fast Tradition, so Horlacher und fügte an, dass sie sich als Umikerin in Brugg stets willkommen gefühlt habe. Sie hoffe, dass es den Menschen aus Schinznach-Bad schon bald gleich gehe.

Lob für die Organisatoren und Helfer des Stadtfests

Horlacher blickte in ihrer Rede auf das vergangene Jahr zurück– auf politische Entscheide, aber auch auf gesellschaftliche Ereignisse. Dabei fand sie lobende Worte für jene, die sich für das Brugger Stadtfest eingesetzt haben. «Es war ein grandioses, fantastisches Fest», sagte sie und ergänzte: «Unglaublich, was entstehen kann, wenn alle aufs gleiche Ziel hinarbeiten.» Horlacher ging weiter auf die jüngsten Ereignisse ein und kam dabei auf den Helikopterabsturz auf Hawaii zu sprechen, bei dem eine vierköpfige Familie aus Schinznach-Bad am 26. Dezember ums Leben kam. Und so gedachte man in einer Schweigeminute im Salzhaus den Verstorbenen und schickte gleichzeitig gute Gedanken an die Hinterbliebenen und all jene Menschen, die sich gerade in einer schwierigen Situation befinden.

Für musikalische Intermezzi sorgte die Band Zugluft. Andrea Kirchhofer (Violine und Gesang) und Jonas Guggenheim (Akkordeon) nahmen die Anwesenden mit auf eine musikalische Reise von traditionellen Schweizer Stücken wie «Wasserbergs Höhen» und «Möcht no es bitzli läbe» bis hin zu irischem Folk.