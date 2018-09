An der Oberdorfstrasse in Villnachern ist das Feuerwehrauto parkiert, im Scheinwerferlicht stellen die Feuerwehrleute die Leitern auf beim Gemeindehaus. Eine spezielle Übung findet statt an diesem sommerlich warmen Montagabend – eine, die ganz im Zeichen des Naturschutzes steht. Zusammen mit dem Verein Naturwerk werden unter dem Dach Nisthilfen angebracht für Gebäudebrüter.

Insgesamt sind es 26 Nester für Mehlschwalben. Jedes bietet einem Brutpaar Platz für die Aufzucht der Jungen. Dazu kommen 9 Nistkästen für Mauersegler. Die Tiere treffen jeweils Anfang Mai in hiesigen Gefilden ein und brechen schon im August wieder in den Süden auf. Die in passendem Weiss gehaltenen Nisthilfen wurden in Handarbeit aus Holz angefertigt.