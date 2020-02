Die Fasnacht naht – die neuen Plaketten sind bereits da

«Brugg im Zug» lautet das diesjährige Motto. Die neuen Fasnachtsplaketten, auf denen eine Dampflokomotive zu sehen ist, sind eingetroffen. Während die Idee vom OK Fasnacht stammt, zeichnet für die Umsetzung und Gestaltung Jonny Schneider aus Würenlingen verantwortlich. Von der Vorlage bis zum Endprodukt handle es sich um ein Gemeinschaftswerk, teilt das OK Fasnacht denn auch mit.

Erhältlich sind die Plaketten in Kupfer für 10 Franken, in Silber für 15 Franken sowie – in limitierter Auflage von 120 Stück – in Gold für 30 Franken. Vorverkaufsstellen sind: Coiffeur Bruno, Küng Lederwaren, Kuhn Apotheke Drogerie, Amsler Spielwaren, BüPa AG Papeterie sowie Steinibike Steini.

Munteres Fasnachtstreiben herrscht dann ab Donnerstag, 27. Februar in Brugg – mit der Eröffnung sowie mit den Schnitzelbänken in der Värslischmitte im Salzhaus und im Rrätz Keller (S’Laternli), am Guggen-Open-Air am Freitag, das erstmals auf dem Fachhochschul-Campus stattfindet, am Kindermaskenball im Salzhaus am Samstagnachmittag sowie – natürlich – am grossen Umzug am Sonntag. Der Startschuss fällt um Punkt 13.57 Uhr.