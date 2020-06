Die Elterntaxis im Erbsletquartiers sind ein Ärgernis: «Wir möchten nicht Zeugen eines Unfalls sein»

Mädchen und Buben laufen in ein Gespräch vertieft über die Erbsletstrasse, flitzen mit Trottinett und Velo um die Ecke oder steigen ins Auto der wartenden Eltern. Es herrscht ein regelrechtes Gewusel in Villigen nach Schulschluss an diesem Mittag.

Drei Anwohner schauen dem lebhaften Treiben zu. «Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier einmal tätscht», stellen sie fest. Regelmässig beobachten sie brenzlige Situationen. «Es ist unübersichtlich und ge­fährlich.» Sie berichten von der verstopften Strasse, der versperrten Einfahrt, von Elterntaxis, die zwischen den Kindern rückwärts wenden. Die Anwohner sorgen und ärgern sich. Seit Jahren fordern sie eine Lösung des Verkehrsproblems, klare Regeln für die Zu- und Wegfahrt. Aber: «Passiert ist nichts.» Von den Behörden fühlen sie sich alleine gelassen.

Einsprache der Anwohner wurde abgelehnt

Rückblick: Im Juni 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung die Aufstockung des bestehenden Kindergartenpavillons im Erbslet. Elf Bewohnerinnen und Bewohner des Erbsletquartiers wehrten sich im Oktober des gleichen Jahres bei der Auflage des Baugesuchs mit einer Einsprache gegen den Aufbau. Sie bemängelten unter anderem, dass keine Begleitmassnahmen vorgesehen sind gegen den zu erwartenden Mehrverkehr auf der Erbsletstrasse.

Die Zustände seien gerade nach Schulschluss untragbar, führten sie seinerzeit aus und erwähnten die kreuz und quer abgestellten Autos auf der Fahrbahn oder auf privaten Plätzen. Es entstehe eine Enge, das Vorbeifahren oder Abbiegen sei kaum mehr möglich. Erschwerend war damals zudem die Benutzung des erhöhten Strassenrands als «Langzeit-Parkiermöglichkeit», unter anderem für die Lehrpersonen, erzählt ein Anwohner. Immerhin habe sich diese Situation, räumt er ein, seit der Einsprache entschärft.

Die Einsprache wurde zwar abgelehnt. Die Gemeindevertreter versprachen aber, ist dem Kurzprotokoll eines Anwohners zu einer Besprechung im November 2017 zu entnehmen, dieses Thema bald an die Hand zu nehmen. Deshalb verzichteten die Anwohner auf einen Weiterzug der Einsprache an den Kanton.

«Es geht um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer»

Nach einem Augenschein von Gemeindevertretern, Polizei und Anwohnern sowie einem Brief an die Eltern verbesserte sich die Situation Anfang 2018 – allerdings nur für kurze Zeit. Es folgten weitere Anläufe der Anwohner beim Gemeinderat, weitere Aufforderungen zum Handeln. Ohne Erfolg. Sie seien entweder auf taube Ohren gestossen oder vertröstet worden, sagt einer der Anwohner konsterniert. «Die Behörden erkennen offenbar keinen Handlungsbedarf, sehen ihre Versäumnisse nicht ein.»

Eine Patentlösung für die Entschärfung der Gefahrenquellen haben die Anwohner nicht. Ob die Erschliessung konsequent über die Schulstrasse geregelt werde, wo sich auch der Parkplatz der Schulanlage befinde, ob an der Erbsletstrasse, auf dem erhöhten Strassenrand Parkfelder in einer blauen Zone markiert und ausserhalb derselben ein Halteverbot signalisiert werde, damit die Fahrbahn künftig frei bleibe: «Wir sind offen. Uns geht es um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer», fassen sie zusammen. «Wir verlangen von den Behörden, dass sie unsere Anliegen endlich ernst nehmen. Wir Anwohner möchten nicht Zeugen eines Unfalls oder eines Sachschadens sein.»

Der Gemeinderat zieht ein Halteverbot in Erwägung

Die Verkehrssituation ist den Behörden bekannt, auch die Problematik der Elterntaxis. Bereits vor der Aufstockung des Kindergartens stellte die Gemeinde fest, dass zahlreiche Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schulanlage Erbslet fahren, sagt Gemeindeschreiber Markus Vogt auf Anfrage. Die Aufstockung des Kindergartens habe auf die Situation keine direkten Auswirkungen gehabt. Die Schule habe jedoch bemerkt, dass nach der Coronapandemie der Verkehr überdurchschnittlich zunahm.

Neben dem Austausch mit der Schule sei die Regionalpolizei auch mit Kontrollen beauftragt worden, antwortet Vogt auf die Frage nach allenfalls bereits getroffenen Massnahmen. Ausserdem habe die Schule Villigen als sogenannte «gesunde Schule» jeweils nach den Sommerferien eine dreiwöchige Aktion gestartet, den Schulweg zu Fuss respektive mit dem Velo zu bewältigen. Diese Präventionsaktion habe sich positiv ausgewirkt, führt Gemeindeschreiber Vogt aus. Die Aktion der Schule werde weiter umgesetzt. Ebenfalls prüfe die Gemeinderat die Umsetzung eines Halteverbots im Bereich von Schulanlage und Kindergarten.