Wer in Brugg ein Haustier hält, ist mit seinem Vierbeiner wahrscheinlich schon mal an diesem Ort gewesen: die Kleintierpraxis an der Laurstrasse gegenüber dem Bauernverband, die einzige in Brugg.

Vor bald 28 Jahren baute Bernhard Pabst dort sein tiermedizinisches Revier auf und behandelte so manche Spezies auf vier Beinen: Die grosse Mehrheit davon Hunde und Katzen, dazu Kaninchen, Ratten oder Meerschweinchen, hin und da auch mal eine Echse, zunehmend auch Minipigs oder Hühner – Nutztiere, die heute Haustiere geworden sind. Viele treue Kunden habe er dabei erlebt, darunter auch solche, die früher als Kind mit ihren Eltern gekommen waren und nun als Erwachsene ihre eigenen Haustiere vorbeibringen.

Dabei standen zu Beginn seiner Laufbahn als Tierarzt vor allen die Pferde im Vordergrund. Die ersten rund zehn Jahre verbrachte er noch im Tierspital in der Pferdechirurgie. Nachdem er die Praxis in Brugg eröffnete, ging er oft auch in die Ställe der Bauernhöfe der Region. «Damals waren über 60 Prozent meiner Kunden Bauern», erzählt er.

Führte er zu der Zeit rund 120 Landwirtschaftsbetriebe in seiner Kundenkartei, seien es heute nur noch um die 40. «Wir hatten früher auch mal Vögel und Schlangen hier», sagt Bernhard Pabst, der auch als Tierarzt im Zoo Hasel in Remigen tätig war, als dieser noch Tiger und Pumas beherbergte. In seiner Praxis in Brugg hängt heute noch ein Foto von dieser Zeit, das den jungen Tierarzt mit einem Pumababy zeigt.

Spezialisten wie bei den Menschen

Inzwischen habe sich die Tiermedizin aber weitgehend spezialisiert. Wie für die Menschen gibt es heute auch für Tiere allerlei Fachleute wie etwa Haut- oder Augenärzte. Tiere mit Hauttransplantationen, Herzschrittmachern oder künstlichen Hüftgelenken – oft sind es Katzen – gäbe es immer öfter.

Eine Entwicklung, die Bernhard Pabst nicht unbedingt positiv stimmt: «Für mich gibt es immer noch einen Unterschied zwischen Mensch und Tier.» Gewisse Operationen oder Studien würden schnell mal teuer. Ohne entsprechendes Budget könnten sich dies nicht alle leisten. Gewissensbisse bei den Tierhaltern seien dann vorprogrammiert – was manchmal auch von anderen ausgenützt würde. So gäbe es inzwischen auch schon Tierkrankenkassen.