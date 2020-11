Die drei Kugelfänge der Schiessanlagen in Bözberg können saniert werden

Die Kugelfänge der 300-Meter-Schiessanlagen Riedmatt in Linn, Engmatte in Gallenkirch sowie Uelbach in Oberbözberg können saniert werden: Die Gemeindeversammlung Bözberg hat am Mittwochabend den Kredit von 740000 Franken ohne Gegenstimme genehmigt.

Ebenfalls mit grosser Mehrheit angenommen haben die 63 anwesenden Stimmberechtigten – von insgesamt 1218 – alle weiteren Geschäfte: Rechnung 2019; zwei Kreditabrechnungen; Kredit von 265000 Franken für die Sanierung der Liegenschaft Ursprung 10; Kredit von 145000 Franken für den Ersatz der Asylantencontainer im Ursprung; Beitritt zum Jurapark Aargau; Budget 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss von 96 Prozent sowie vier Einbürgerungen.

Die 19 anwesenden Ortsbürger – von insgesamt 141 – haben einstimmig die Rechnung 2019, das Budget 2021 sowie den Dienstbarkeitsvertrag mit der AEW Energie AG gutgeheissen. (mhu)