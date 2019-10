Die 1. Mannschaft des Ju-Jitsu & Judo Club (JJJC) Brugg musste sich letzten Samstag in der NLA-Runde gegen Bern mit einem Unentschieden (14:14) begnügen. Es ist das zweite Remis in Folge. Auch Uster erreichte im September einen Punktegleichstand beim Rekordmeister zu Hause.

Die Erwartung an die Mannschaft, den Meistertitel zu verteidigen, ist natürlich hoch. Doch trotz der klaren Tabellenführung ist man von der einstigen Dominanz weit entfernt.

Um den Pokal am 30. November erneut in den Aargau zu holen, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Die Abwesenheit von Leistungsträgern muss sich in Grenzen halten und der legendäre Brugger Kampfgeist muss einmal mehr im entscheidenden Moment entfacht werden. (az)