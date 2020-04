Die Birrfeldstrasse wird für sechs Millionen Franken saniert.

Birrhard Die Birrfeldstrasse in Birrhard wird vom 14. April bis Ende November 2020 umfassend saniert und angepasst. Einerseits wird im Ausserortsbereich der Anschluss an die Umfahrung Mellingen sichergestellt. Andererseits profitiert auch das Dorf von der Sanierung. «Im Innerortsabschnitt sind mehrere bauliche Massnahmen vorgesehen, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu verbessern», heisst es in einer Medienmitteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt.

Erstellt wird eine Eingangspforte beim Dorfeingang. Das stärke die Erkennbarkeit des Siedlungsanfangs und fördere damit auch ein angepasstes Verhalten des motorisierten Verkehrs, heisst es. Zudem werde durch die Strasseninsel eine zusätzliche Verkehrsberuhigung erzielt.

Kantonales Radroutennetz wird geschlossen

Weiter wird die Lücke im kantonalen Radroutennetz zwischen Mellingen und dem Birrfeld geschlossen, dafür wird die Strasse verbreitert. Für den Fussgängerverkehr ist auf der westlichen Strassenseite ein Trottoir von der Militärstrasse bis zur Dorfstrasse sowie eine Querungshilfe (Mittelinsel) im Bereich der Dorfstrasse vorgesehen. «Innerorts wird ein lärmoptimierter Belag − ein semidichter Asphalt der neuesten Generation − eingebaut», heisst es.

Im Dorf realisiert wird weiter die fällige Sanierung der Kanalisation und der Wasserleitungen sowie die Erneuerung der Beleuchtung. Birrhard plant die Sanierung der Militärstrasse bis zur Abzweigung Stöckacherweg umzusetzen. Auf diesem Abschnitt wird auch die Wasserleitung saniert sowie ein neuer Kanalisationsanschluss gebaut.

Anschluss an Umfahrung Mellingen sicherstellen

Weiter ist eine Belagssanierung bis zum zukünftigen Anschluss der Umfahrung Mellingen geplant. Im Ausserortsbereich, der rund 2,3 Kilometer misst, wird die Birrfeldstrasse erneuert und leicht verbreitert. Der Belag wird auf dem gesamten Abschnitt erneuert.

Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 5 Mio. Franken. Die Kosten für den Innerortsabschnitt belaufen sich auf 0,95 Mio. Franken, wovon die Gemeinde Birrhard 0,45 Mio. Franken beisteuert. (jam)