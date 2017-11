Remigen hofft, den Steuerfuss von neu 95 Prozent beibehalten zu können. Durch die rege Bautätigkeit in der Gemeinde werde in den nächsten Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum erwartet, stellt Gemeindeschreiber Jonas Hürbin fest. Eine Garantie gebe es indes nicht, eine abschliessende Beurteilung sei im jetzigen Zeitpunkt schwierig.

Einige Gemeinden beantragen, den Steuerfuss zu belassen – was unter dem Strich einer Steuerfusserhöhung von 3 Prozentpunkten entspricht. In Mülligen unterbreitet der Gemeinderat der Gemeindeversammlung zum vierten Mal in Folge ein Budget mit einem Aufwandüberschuss, führt Gemeindeammann Ueli Graf aus. Für die neue Amtsperiode 2018–21 werde der Gemeinderat einen Sanierungsplan für die Gemeindefinanzen erarbeiten. Villigen will ebenfalls verzichten auf den Steuerfussabtausch. Stefan à Porta, Leiter Finanzen, verweist auf die Sanierung der Kantonsstrasse sowie den kontinuierlichen Unterhalt und Ausbau der Gemeindeliegenschaften mit der Schulraumerweiterung.

«Die Strategie des Gemeinderats sieht eine Stärkung des Finanzhaushalts vor.» Per 2021 sei mit einer erneuten Erhöhung um 3 Steuerprozente zu rechnen. Auch der Gemeinderat Effingen beabsichtigt, den Steuerfuss zu belassen. Als Gründe erwähnt Gemeindeschreiberin Barbara Kastenholz die Übernahme neuer Aufgaben sowie geplante Investitionen, der hohe Bedarf beim laufenden Strassenunterhalt, steigende Kosten bei der Pflegefinanzierung oder die Vermeidung weiterer Verschuldung. Steuerfusserhöhungen könnten wahrscheinlich sein, «um die Kosten künftig zu decken».

Im benachbarten Elfingen weist der Gemeinderat ebenfalls darauf hin, dass im Hinblick auf die zu erwartende finanzielle Lage der Steuerfuss in Zukunft allenfalls noch weiter erhöht werden muss. «Nur so lassen sich die Ausgaben decken.»

Steuereinnahmen gehen zurück

Hausen beantragt einen Steuerfuss von 99 Prozent, was abzüglich des Steuerfussabtauschs einer Erhöhung von 5 Prozentpunkten entspricht. Riniken will den Steuerfuss von derzeit 110 auf neu 114 Prozent erhöhen, was – unter Berücksichtigung des Steuerfussabtausches – eine Steigerung von 7 Prozentpunkten bedeutet. Hauptsächlich führe der Rückgang bei den Steuereinnahmen zur Steuerfusserhöhung, sagt Gemeindeschreiber Martin Maumary.

Anders sieht es in Veltheim aus: Der Steuerfuss soll von 110 auf 105 Prozent sinken, was netto 2 Prozentpunkten entspricht. «Die guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre lassen eine moderate Senkung zu», sagt Gemeindeammann Ulrich Salm. Gerechnet werde weiterhin mit erfreulich guten und stabilen Steuererträgen und angemessenen Kostenentwicklungen.

In Brugg und Windisch ist das Budget 2018 bereits unter Dach und Fach (die AZ berichtete). Mandach will erst Auskunft geben zum Steuerfuss, wenn die Information an die Einwohner erfolgt ist.