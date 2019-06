Das Jugendfest

Die Jugendfestwoche startet am 1. Juli mit dem Sturmlauf am Montag, am Dienstagabend spielt die Jugendmusik beim Erdbeeribrunnen.

Das Open Air Lauschallee beginnt am Mittwochabend um 18 Uhr, weiter geht es am Donnerstagabend mit dem Hauptact El Flecha Negra.

Am Mittwochabend ist zudem Zapfenstreich sowie Stage3 auf der Schützenmatt.

Am Donnerstag ist um 6 Uhr Tagwache, der Rutenzug beginnt um 8.45 Uhr. Gastgemeinde ist Schinznach-Bad. Eine gemischte 3./4. Klasse sowie der Gemeinderat werden die Gemeinde vertreten. Festrednerin ist Andrea Rauber Saxer. Schlusspunkt ist um 22 Uhr mit dem Heimzug und dem Feuerwerk. (jam)