Die Altstadt wandelt sich: Ein Augenschein im frisch sanierten «schmalsten Haus»

In der Brugger Altstadt wird fleissig umgebaut. Eingangs der Altstadt werden derzeit die Liegenschaften Kleeblatt (Baujahr 1650) an der Hauptstrasse 20 und Chrämer (1734) an der Hauptstrasse 22 renoviert. Gleich gegenüber hat das schmale Haus (Baujahr 1700) an der Hauptstrasse 13 seine Schönheitskur bereits hinter sich. Im Oktober 2018 haben Marjan und Toni Lleshaj die Liegenschaft erworben und anschliessend umfassend umgebaut und renoviert.

«Wir wollen, dass die Altstadt lebt», sagen die beiden Brüder aus Brunegg. In dem ehemaligen Einfamilienhaus entstanden nach diesem Motto insgesamt sieben Wohneinheiten zusätzlich zur Bürofläche im Erdgeschoss. Vor rund 40 Jahren war dort ein kleiner Lebensmittelladen beheimatet, später ein Goldschmied. Seit April nun das Büro der gemeinsamen Firma MLL Group der Lleshajs. Die letzte Wohnung, eine Maisonette im Dachgeschoss, wird diese Woche bezogen.

Alte Holztreppen führen bis ins Dachgeschoss. Es knarrt unter den Füssen. Zwei Wochen lang wurde die Treppe vom ehemaligen Teppichbezug befreit und abgeschliffen. Stolz zeigen die Gebrüder Lleshaj die loft- artige Wohnung. Früher war hier der Estrich des Einfamilienhauses. Die imposante Steinmauer und die urchigen Holzbalken springen sofort ins Auge. «Uns war es wichtig, möglichst viele Originalelemente beizubehalten», sagt Toni Lleshaj.