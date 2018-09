Die aarReha Schinznach wurde 1965 gegründet und gehört heute zu einer der führenden Institutionen im Bereich Rehabilitation. 96 Betten stehen den Patientinnen und Patienten in allen Versichertenklassen zur Verfügung, weitere 25 Betten werden Anfang 2020 in Betrieb genommen. 280 Mitarbeitende in Medizin, Therapie, Pflege, Hotellerie und Gastronomie versorgen jährlich rund 1500 stationäre und 4000 ambulante Patienten. Die Spital Zofingen AG ist eine Tochtergesellschaft der Kantonsspital Aarau AG. Das Unternehmen besteht aus einem Akutspital und einem Pflegezentrum. Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt das Spital Zofingen zu den bedeutendsten Arbeitgebern der Region. (az)