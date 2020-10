Deutschkurse und gemeinsame Spiele: Das Integrationsprojekt Contact sucht Freiwillige

Das Angebot spricht alle Altersgruppen an, die Erwachsenen können ihre Deutschkenntnisse verbessern, während die Kinder von Freiwilligen betreut werden. Die Cafeteria lädt zudem zu einem weiteren Austausch ein, hier können die Asylsuchenden beispielsweise die erlernten Deutschkenntnisse bei Gesprächen und Spielen in die Praxis umsetzen.

Die Coronakrise hat den Treffpunkt vor neue Probleme gestellt. Nach einer Pause von März bis August dürfen die gemeinsamen Nachmittage zwar wieder stattfinden, jedoch fehlt es an Helfern. Viele der Freiwilligen, die regelmässig im Contact Brugg aktiv waren, gehören zur Corona-Risikogruppe und mussten daher ihr Engagement zurückziehen. Um den Standort und das vielfältige Angebot wie gewohnt aufrechtzuerhalten, sucht das Contact Brugg nun neue Helfer, die sich gerne in verschiedenen Aktivitäten für die Integration der Asylsuchenden einsetzen und diese in ihrem Alltag unterstützen.

Ausbildungsförderung durch persönliche Mentoren

Neben dem Deutschunterricht sind vor allem Freiwillige gefragt, welche sich gerne in der Einzelbetreuung der jungen Menschen in der Arbeits- und Wohnungssuche engagieren möchten. Diese Mentoren unterstützen so gezielt eine Person im Integrationsprozess und wirken als Begleiter in der beruflichen Ausbildung.