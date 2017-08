Die Waadt-Versicherungsgesellschaft kaufte dann die Liegenschaft 1996 an der Versteigerung.

Der zweiten – 1999 gegründeten – Genossenschaft ist es gelungen, den «Bären» bis heute als einziges Restaurant im Dorf am Leben zu erhalten. Die fünf Wohnungen über dem Restaurant sind vermietet.

Anfang Jahr hat das langjährige Wirtepaar den Pachtvertrag gekündigt. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge gestaltete sich nicht ganz einfach. Eine Pizzeria oder eine Kebab-Bude waren keine Option.

«Grosse Bedeutung fürs Dorf»

«Uns war es wichtig, wieder einen Wirt zu finden, bei dem auch die Vereine willkommen sind und der gutbürgerliche Gerichte im Angebot hat», sagt Alfred Schaffner, Vizepräsident der Genossenschaft. Ab und zu werde es auch portugiesische oder italienische Gerichte geben. Die Freude über die Wiedereröffnung – nach sechs Monaten Pause – ist bei allen Beteiligten gross. «Das Gasthaus hat für das Dorf eine grosse Bedeutung und soll erneut ein Treffpunkt für Vereine und Behörden werden.

Auch der Pensioniertenstamm am Donnerstagmorgen kann fortgesetzt werden», betont Schaffner. Mit anderen Worten: Wer als Vereinsmitglied gut bedient wird, kommt vielleicht auch mal mit der Familie zum Essen vorbei. Präsident Siegfried Ulrich ergänzt: «Wir wollen ein gutes Restaurant für die ganze Bevölkerung, wo man bequem ohne Auto hinkommt.»

Insgesamt 122 Plätze stehen in der Gartenbeiz, im Restaurant und im Säli zur Verfügung. In den letzten Wochen legte der neue Pächter selbst fleissig Hand an, um das Restaurant auf Vordermann zu bringen und für ein gemütliches Ambiente zu sorgen. So wurden etwa im Säli die Lüftung ersetzt, die Wände neu gestrichen und ein grosser Flachbildschirm aufgehängt. Pächter und Genossenschaftsvorstand rühmen die gute Zusammenarbeit.

Präsident Ulrich ist überzeugt, dass es für eine Genossenschaft nach wie vor zeitgemäss ist, als Hauptzweck ein Restaurant zu führen, auch wenn es im Aargau nicht mehr viele Beispiele dafür gibt. «Der Betrieb geniesst so eine breite Abstützung. Die Leute müssen lernen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, damit eine Dorfbeiz überleben kann», lautet sein Fazit. So gesehen habe der damalige Widerstand gegen das Durchgangszentrum zu einem Gewinn für die Dorfbevölkerung geführt.