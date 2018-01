Im Frühling wird «La Route Verte» lanciert. Das ist eine 444 Kilometer lange Veloroute von Schaffhausen nach Genf, die durch mehrere Naturparks führt. Ein sehr beliebter Anlass ist die Weinwanderung. Über 200 Gäste aus der halben Schweiz wandern in Gruppen durch die Rebberge. Dieses Jahr organisiert der Jurapark Aargau den Anlass im Schenkenbergertal. Er findet am Samstag, 11. August statt.

Brugger City-OL wird patentiert

Am Sonntag nach der Weinwanderung, am 12. August, wird in der Region Brugg der sechste slowUp durchgeführt. Letztes Jahr beteiligten sich 33 000 Besucher, wie Thilo Capodanno, der neue Geschäftsstellen-Leiter von Brugg Regio, informierte. Er sagte auch, dass 2017 gegenüber dem Vorjahr deutlich mehr Leute an Stadtführungen in Brugg interessiert waren.

Apropos Stadtführungen: Jürg Hässig, Präsident von Tourismus Region Brugg, ergänzte, dass der Verein im neuen Jahr noch stärker mit den jungen Erfindern des Brugger City-OL zusammenarbeiten will. Stellvertretend für das innovative Maturanden-Team, das den fest installierten City-OL mit 30 Posten in der Brugger Altstadt entwickelt hatte, berichtete Maren Ludorf, dass sie daran seien, das Konzept patentieren zu lassen, und es dann auf andere Städte übertragen möchten.

Hotel- und Restaurantführer für alle

In den letzten Jahren war es Tradition, dass am Tourismus-Apéro jeweils der aktualisierte Gastro- und Freizeitführer unter die Leute gebracht wurde. Dieser hatte eine Auflage von lediglich 4000 Exemplaren und erschien einmal im Jahr.

Mit der Erkenntnis, dass die Bevölkerung aus der Region das regionale Gastro-Angebot stärker nutzt als die auswärtigen Gäste, haben sich die Verantwortlichen nun entschieden, das Konzept zu überarbeiten und die Auflage auf 30 000 Exemplare zu steigern, erklärte der Kommunikationsprofi Martin Jakob. Die neue Genuss-Agenda der Region mit dem Titel «Gut und Gern» wird mit redaktionellen Beiträgen ergänzt und zum Frühlingsanfang am 22. März der Zeitung General-Anzeiger beigelegt.

Tourismus-Präsident Jürg Hässig stellte das Jahresprogramm mit Stadtführungen am 5. Mai und am 15. September sowie einem Bauernhof-Tag am 22. September vor.