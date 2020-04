Der Stadtrat sagt alle Jugendfestaktivitäten für dieses Jahr ab

Der Brugger Stadtrat hat am Mittwoch an seiner Sitzung die Absage des Jugendfestes 2020 aufgrund der

Covid-19-Pandemie beschlossen. "Der Entscheid wurde nach sorgfältiger Abwägung und in Absprache mit der Schulleitung gefällt", schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Die Absage erfolge gleichzeitig mit jener von Aarau für den Maienzug, von Lenzburg für das Jugendfest und von Zofingen für das Kinderfest und den Zapfenstreich.

Das am Mittwoch vom Bundesrat bestätigte, bis Ende August geltende Verbot von Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen lasse die Durchführung des Jugendfestes nicht zu. Zudem seien durch die aktuell geltenden behördlichen Massnahmen alle Beteiligten in ihren Vorbereitungen stark eingeschränkt, begründet der Stadtrat den Entscheid. "Die Absage betrifft daher sämtliche Festivitäten im Verlauf der Jugendfestwoche."

Der Schulbetrieb während der letzten Woche vor den Sommerferien werde durch die Schule organisiert und kommuniziert.

"Der Stadtrat bedauert die Absage des für die Stadt so wichtigen Anlasses", heisst es in der Mitteilung weiter. Er dankt der Bevölkerung für das Verständnis und hofft, mit der Absage aller Aktivitäten rund ums Jugendfest zum Schutz der Bevölkerung beizutragen und eine schnelle Rückkehr zur Normalität zu

ermöglichen.