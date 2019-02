Grosse Palette von Aktivitäten

Die Mitgliederzahlen stiegen von Monat zu Monat in einem Ausmasse, von dem die Initianten nie geträumt hatten. «Einen grossen Anteil am Erfolg hatten auch die medialen Beiträge von Elisabeth Feller vom AZ-Büro in Brugg, die das Wirken des Seniorenrats über lange Zeit begleitete», heisst es in der Medienmitteilung des Seniorenrats.

Heute hat der Seniorenrat über 500 Mitglieder und bietet eine vielfältige Palette von Aktivitäten an. Neben altersspezifischen Informationsveranstaltungen liegt der Schwerpunkt bei niederschwelligen Angeboten, die es den Mitgliedern ermöglichen, sich zu treffen, auszutauschen und Kontakte zu knüpfen und pflegen. Dies soll auch einer möglichen Vereinsamung entgegenwirken.

Mehrere Arbeitsgruppen haben sich gebildet, die ein breites Spektrum von Anlässen organisieren: Von aktiver Bewegung über Tagesausflüge bis gemütlichem Beisammensein ist alles dabei. «Auf diese Art versuchen wir, den unterschiedlichen Interessen unserer Mitglieder gerecht zu werden», schreibt der heutige Präsident Roland Leupi. «Altersbedingt fallen einigen unserer Mitglieder gewisse Tätigkeiten nicht mehr so einfach wie früher. Hier springen freiwillige Helfer des Vereins in die Bresche.» Von kleinen Handreichungen im Haushalt über Hilfe bei Computerproblemen bis Fahrdienst werde Vieles angeboten.