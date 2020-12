Der Ruf nach einer Finanzstrategie wird lauter in Brugg

Lob hat es gegeben für die speditive Überarbeitung, Kritik zu den Sparvorschlägen ist dagegen laut geworden aus den Reihen von SVP und FDP. Trotzdem: Im zweiten Anlauf hat der Brugger Einwohnerrat das Budget 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent in rund anderthalb Stunden genehmigt mit 37 zu 11 Stimmen.

An der Schlusssitzung im Campussaal am späteren Samstagnachmittag wies Finanzminister Leo Geissmann (CVP) erneut darauf hin, dass bewusst auf ein Sparbudget verzichtet werde, das die Entwicklung der Stadt hemmen könne. Der Stadtrat sei nach wie vor davon überzeugt, dass es in der aktuellen, wirtschaftlich schwierigen und von Einschränkungen geprägten Zeit nicht angezeigt sei, einen rigorosen Sparkurs einzuschlagen.

Rückblick: Im Oktober wies der Einwohnerrat das Budget auf Antrag der Finanzkommission zurück. Erwartet wurde eine Reduktion des betrieblichen Aufwands um 500000 Franken. Dieser Vorgabe ist der Stadtrat nachgekommen und hat Einsparungen im Umfang von 576400 Franken vorgenommen beim Personalaufwand sowie beim Sach- und Betriebsaufwand.

Änderungen als wenig nachhaltig bezeichnet

Willi Wengi, Präsident der Finanzkommission, empfahl das Budget diesmal zur Annahme. Er äusserte – aufgrund der Kurzfristigkeit und der besonderen Lage – Verständnis für die vorgenommenen Änderungen, bezeichnete diese aber zum grossen Teil als wenig nachhaltig. Ansätze zur Korrektur der Finanzlage seien kaum zu erkennen. Die Finanzkommission gehe davon aus, dass die

versprochene Finanzstrategie vor der Budgetierung 2022 vorliege.

Diese Finanzstrategie vermisste auch Stefan Baumann (SVP). Der Stadtrat habe den Ernst der Lage noch immer nicht begriffen, agiere offensichtlich mit einer gewissen Hilflosigkeit. «Für eine nachhaltige Lösung der Finanzprobleme stimmt das nicht zuversichtlich.» Das hohe Vermögen der Stadt soll für nachhaltige Investitionen gebraucht werden und nicht, um die laufenden Kosten zu decken, hob Baumann hervor. «Wir erwarten, dass der Stadtrat nun endgültig aktiv wird und auch unangenehme Massnahmen trifft.» Die SVP-Fraktion werde auch das korrigierte Budget geschlossen ablehnen.

Die FDP sei zwar nicht zufrieden, sagte Michel Indrizzi, stimme dem Budget aber mehrheitlich zu, um die Planungssicherheit gewährleisten zu können. Die minimalen Anforderungen seien erfüllt. Es sei fragwürdig, so Indrizzi, dass die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen nicht kleiner werde, Personalkosten einfach verschoben würden. «Es finden sich keine echten Reduktionen.» Das bestehende finanzielle Polster der Stadt sei den Vorgängern zu verdanken durch kluge Entscheidungen. Dieses Polster dürfe nicht in wenigen Jahren vernichtet werden.

Die Aussage des Stadtrats, es handle sich um kein Sparbudget, entspreche nicht den Tatsachen, sei beschönigend, verschleiernd, meinte sein Parteikollege Peter Haudenschild. Der Einwohnerrat habe die Pflicht, den Finanzhaushalt der Stadt im Gleichgewicht zu behalten. Mit Blick in die Zukunft stellte Haudenschild fest: «Es gibt meines Erachtens nur ein einziges wesentliches Ziel: Das Betriebsergebnis müssen wir auf eine schwarze Null bringen.»

Beitrag an Brugg Regio wird nicht gekürzt

Es bestehe die Möglichkeit, ein unrühmliches Kapitel in der Brugger Politik abzuschliessen, hielt Yves Gärtner (Grüne) dagegen. In der aktuellen Situation soll der Einwohnerrat für Stabilität, Kontinuität und Sicherheit sorgen. Die Stadt Brugg habe in der Vergangenheit Reserven aufbauen können für schwierige Zeiten. Und solche seien jetzt da. Diesen Ausführungen stimmte David Hunziker (SP) bei. Es seien spezielle Zeiten, in denen es Mut brauche. Es sei sinnvoll, nicht die Leistungen abzubauen.

Dem Stadtrat sollen keine Steine in den Weg gelegt werden, führte Doris Erhardt (EVP) aus, damit nötige Investitionen getätigt und das Gewerbe unterstützt werden kann mit Aufträgen. In welchen Positionen gespart werden soll, sei für ihn nachvollziehbar, erklärte Markus Lang (GLP). Das in Rekordzeit vorgelegte Budget erfülle die Vorgaben, stellte Angelika Curti (CVP) erfreut fest. Etwas konsterniert nahm sie zur Kenntnis, dass die Besetzung der demokratisch bewilligten Stellen aufgeschoben wird. Es sei der CVP ein Anliegen, dass die Stadtverwaltung personell gut aufgestellt sei.

Abgelehnt wurden zwei Anträge von Martin Brügger (SP). Er setzte sich dafür ein, einerseits beim Arten- und Landschaftsschutz auf eine Kürzung um 10000 Franken zu verzichten, andererseits aber den Beitrag an Brugg Regio um 3 Franken pro Einwohner auf 2 Franken – in der Summe 12600 Franken – zu reduzieren.

Mit Applaus per Ende Jahr aus dem Einwohnerrat verabschiedet worden sind zum Schluss: Regula Zwicky (CVP), die aus Brugg wegzieht sowie Franziska Rabenschlag (SP) aus beruflichen Gründen.