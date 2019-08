Auf der Aareinsel ist es ruhig. Der Himmel zeigt sich wolkenverhangen und grau, während Manuel Zöllig seinen Surfski vom Autodach lädt. Rund zweimal die Woche trainiert der Villnacherer auf der Aare in der Nähe des Axpo-Kraftwerks, zurzeit auch etwas öfter. Er wohnt nur etwa zehn Minuten von der Einstiegsstelle entfernt und hat so die Möglichkeit, innert kurzer Zeit auf dem Wasser zu sein.

«Nun ist es Zeit, dass die Jungen übernehmen», sagt der dreifache Weltmeister. Nach 15 Jahren sei es für ihn genug gewesen. Aber der Wettkämpfer in ihm geht dadurch nicht verloren. Noch immer misst er sich gern mit seinen Kollegen. Daher hat er sich ein neues Ziel gesetzt: Nächstes Jahr möchte er mit dem Surfski am Marathon Paddle im Vierwaldstättersee teilnehmen.

Der Aargauer betreibt die Sportart seit etwa zehn Jahren. Er mag es, allein auf dem Wasser und dabei mitten in der Natur zu sein, den Kopf abzuschalten. Gleichzeitig schätzt er, dass er durch Surfski mit dem Rettungsschwimmen in Verbindung bleibt. Denn nach der Weltmeisterschaft letztes Jahr in Australien hat Zöllig dem Leistungssport den Rücken gekehrt. Einer seiner grössten Erfolge ist der Weltrekord in der Disziplin Linethrow, den er seit 2010 gemeinsam mit seinem Teampartner Pascal Stöckli hält.

Zöllig wirkt ruhig und besonnen, nur seine Hände sind ständig in Bewegung. Während des Gesprächs dreht er ein Ästchen in den Fingern und zieht langsam die Rinde in Streifen ab. Es entsteht ein kleiner Holzwedel.

Zöllig findet es aber auch in der Schweiz sehr spannend, mit dem Surfski unterwegs zu sein. Durch die Aareschlucht zum Beispiel. Oder auf seiner Trainingsstrecke zwischen Holderbank/Veltheim und Villnachern. Hier zu trainieren sei mega schön, sagt er. Und zusätzlich hält ihn die Sportart fit. Denn die Muskeln der Arme, Schultern und Beine werden aktiv genutzt, weshalb auch in Australien viele Rettungsschwimmer damit trainieren.

Der Villnacherer braucht Herausforderung. Auch beruflich suchte der gelernte Elektromonteur nach einer Veränderung. Heute ist er Mitarbeiter der Eidgenössische Zollverwaltung, die Abwechslung dort gefällt ihm. Zudem kann er längere Pausen, die durch die Schichtarbeit entstehen, gut fürs Training nutzen.

Zöllig wird es nicht langweilig. Zusammen mit Daniel Fleuti organisierte er die «Tuesday Night Surfski Race Series 2019». Die Abendrennen fanden in verschiedenen Schweizer Gewässern statt, sodass alle einmal von der Nähe profitieren konnten. 50 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz haben daran teilgenommen.

Auch beim Wettkampf in Villnachern war das Interesse der Bevölkerung gross. Surfski ist eine Trendsportart, sie bietet sich zum Beispiel für Kanufahrende an, die etwas anderes probieren möchten. Die Sportgeräte können an verschiedenen Orten wie am Thuner-, Greifen- oder Greyerzersee gemietet und ausprobiert werden. Zöllig empfiehlt auf jeden Fall das Tragen von Schwimmwesten.

Vielseitiges Engagement: zum Beispiel am Stadtfest

Der Sportler ist aktuell OK-Präsident der «Baywatch Bar», die die SLRG Sektion Baden-Brugg am Stadtfest betreibt. Zöllig vergleicht die Organisation mit einem Wettkampf: «Auch dort arbeitest du eineinhalb Jahre darauf hin und freust dich, wenn der Anlass endlich stattfindet.»

Die Bar überrascht mit einem ungewöhnlichen Konzept: Es gibt Raclette am Strand. «Wir wollten zwei Dinge zusammenbringen, die die Leute mögen. Raclette essen viele gern und auch den Strand lieben viele. So entstand die Idee.» Zudem staunten die Festbesucherinnen und -besucher am Wochenende nicht schlecht, als sie mitten in der Stadt Brugg 15 Tonnen Sand entdeckten. «Es ist ein riesiger Sandkasten», meint Zöllig schmunzelnd. Abgetragen wird er nach dem Fest von einem leistungsstarken Sauger. Gegen den vorübergehenden Strand in Brugg hatte die Stadt nichts einzuwenden.

Für die Vorbereitungen rund um das Stadtfest hat sich Zöllig freigenommen. Nach dem Gespräch an der Aare verabschiedet er sich, um zurück nach Brugg zu fahren: Die Getränke für die Bar werden geliefert.