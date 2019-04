Für das Foto posieren Theres und Bruno Oesch vor der Schifflände in Stilli. 2010 hat das Ehepaar den alten Gebäudekomplex an der Aare mit einem Geschäftspartner gekauft. Ziel war es eigentlich, das traditionsreiche Restaurant zu erhalten, welches nicht mehr in Betrieb war. Doch die Jahre zeigten auf, dass ein Gastronomiebetrieb weit mehr Kosten aufwerfen würde, als ursprünglich geplant war. Was aus der einstigen Traditionsbeiz wird, bleibt offen. Sicher ist, dass die Oeschs in das Wohnhaus nebenan ziehen werden, das zurzeit umgebaut wird.

Bruno Oesch ist ein Selfmade-Millionär, der wenig auf Äusseres gibt. Zwar bewohnt er mit seiner Frau eine riesige Patriziervilla in Stilli, die einst den Schwiegereltern gehörte. Aber die Räume sind ohne jeglichen Schnickschnack eingerichtet. Etwas Luxus sieht man nur in der Garage, wo zwei teure BMW stehen. Sie, 59, ist in St. Gallen aufgewachsen. Er, 62, in Warth TG, wo sein Vater Rebmeister in der Kartause Ittingen war. Kennen gelernt haben sich die zwei in Rom bei der Fontana di Trevi, als sie gleichzeitig eine Münze in den Brunnen hineinwarfen. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Nach Beendigung seines Biochemie-Studiums und der Geburt des ersten Sohnes Fabio zog es die Familie Oesch berufshalber nach San Francisco. Dort wurde Filius Nico geboren. Weil sich das Elternpaar einig war, dass die Kinder in der Schweiz aufwachsen sollten, zog es sie zurück in die Heimat. «Ich kam am 1. August 1990 in Stilli an und feierte gleich den Geburtstag der Schweiz», erinnert sich Oesch und lacht. Eines der Spezialgebiete des damaligen Oberassistenten in der Abteilung für Hirnforschung an der Universität Zürich waren Prionen und die dadurch verursachten Erkrankungen. Wie zum Beispiel BSE, im Volksmund Rinderseuche, die sich beim Fleischverzehr auch auf den Mensch übertragen kann und Auslöser der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ist.