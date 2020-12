Der Landgasthof Vierlinden in Bözberg ist ein Coronaopfer

Die Coronakrise fordert ein – nächstes – Gastro-­Opfer: den traditionsreichen Landgasthof Vierlinden in Bözberg. Im Amtsblatt ist der Konkurs der Vierlinden Gastro GmbH vorläufig publiziert. Die Gläubiger werden also darüber informiert, dass ein Konkursverfahren eröffnet ist.

Das Konkursamt Aargau, Amtsstelle Brugg, wird nun abklären, ob genügend Aktiven zur Durchführung des Konkurses vorhanden sind oder ob das Verfahren mangels Aktiven eingestellt werden muss. In einem nächsten Schritt wird dafür das Inventar aufgenommen. Das weitere Vorgehen dürfte in voraussichtlich rund einem Monat klar sein, sagt Christoph Fuhrer, Amtsstellenleiter in Brugg. Wird das Konkursverfahren durchgeführt, erfolgt eine erneute Publikation im Amtsblatt samt Eingabefrist.

Die Türen des markanten Lokals an der Bözbergstrasse sind seit Mitte November zu. Noch im Sommer habe das Geschäft floriert, sagt Liegenschaftsbesitzer Jürg Rensch auf Nachfrage. Doch mit den Einschränkungen und Unsicherheiten brach der Umsatz in der Folge massiv ein. Die Fixkosten blieben, die Unterstützung fehlte. Es sei schade, vor allem auch für das 14-köpfige Team, stellt Rensch fest.

Die Suche nach einem neuen Pächter könne im nächsten Frühling beginnen, antwortet der Liegenschaftsbesitzer auf die Frage zur Zukunft. Abhängig seien die kommenden Schritte aber von der Coronasituation. Er werde sich Zeit nehmen, um eine gute Lösung zu finden.