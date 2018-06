Seine erste Anstellung in der Schweiz hatte der klein gewachsene Mann mit den dunklen Haaren im Restaurant Römerturm in der unteren Brugger Altstadt. Dort arbeitete Selcuks Vater, der seinen Sohn vermitteln konnte. Aufgewachsen war der heute 43-Jährige in einem kleinen Dorf 1100 Kilometer östlich von Istanbul. Als die Familie in die grösste türkische Stadt umzog, musste der 13-jährige Kenan Selcuk ebenfalls einer Erwerbsarbeit nachgehen. So sammelte er erste Arbeitserfahrung im Service in einem Café sowie in Logistikzentren, die internationale Kleidergeschäfte beliefern. «Damals wusste ich nicht, dass Kinderarbeit strafbar ist», sagt Selcuk beim Gespräch mit der AZ am Tisch im Gartenrestaurant.

Es fehlte ihm an Selbstbewusstsein

In Brugg machte er dann schnell Nägel mit Köpfen. Als es 2001 im «La Dolce Vita» zum Wirtewechsel kam, übernahm der Pizzaiolo das Lokal. Der Anfang sei schwierig gewesen, erinnert sich Selcuk. Ihm fehlte es an Erfahrung und am Selbstbewusstsein. Und obwohl er immer wieder Kritik einstecken musste, begegnete er auch vielen Menschen, die ihm Mut machten. Im Team arbeiteten drei Familienangehörige und zwei Angestellte. Das Restaurant mit der Terrasse hinter dem Haus lief gut. Rechtzeitig auf den Hitzesommer 2003 wurde die Terrasse vor dem Haus vergrössert.

Das Gastgewerbe spürt jede wirtschaftliche Veränderung in der Stadt. Seit die GE Money Bank den Standort in Brugg aufgegeben hat, verkauft Kenan Selcuk weniger Mittagessen. Doch allem Gejammer über die aussterbende Brugger Altstadt zum Trotz wirtet Selcuk – im Sommer sogar an sieben Tagen pro Woche – weiter. Insgesamt ging die Gästezahl im Laufe der Jahre spürbar zurück. Bis auf den letzten Platz besetzt ist das Restaurant hingegen, wenn die Militärangehörigen vom Waffenplatz Brugg Ausgang haben. Fürs Militär und für die Studenten gibt es Rabatt. Und manchmal kehrt auch der Gesamtstadtrat bei ihm ein. Für Kenan Selcuk steht fest: «Über die Probleme der Altstadt wird viel und heftig diskutiert. Doch wer nicht bereit ist, etwas zur Lösung beizutragen, sollte besser etwas leiser reden.»

Die in der Altstadt geltenden engen Vorschriften machen Selcuks Leben auch nicht einfacher. So ist beispielsweise Werbung auf Sonnenschirmen verboten und die Gäste dürfen vor dem Lokal auch am Mittag nur maximal 30 Minuten parkieren. «Die Behörden müssen sich schon überlegen, ob sie die Altstadt wirklich um jeden Preis schützen wollen, wenn sich das Verhalten der Gesellschaft so stark verändert», sagt Kenan Selcuk.

Der Versuch mit dem Café Fridolin

Seiner Ansicht nach sollten Politiker und Beamte daran interessiert sein, mit ihrem Handeln für das Gemeinwohl bei der Bevölkerung positiv in Erinnerung zu bleiben. Apropos Veränderungen: Wird er als Gastgeber weiterhin in der Altstadt bleiben? «Wenn ich hier aufhöre, so ist es aus Protest, weil sich die Stadt nicht weiterentwickelt oder weil ich es mir wirtschaftlich nicht mehr leisten kann», hält Kenan Selcuk fest. Er hofft, dass dereinst bei der Neuüberbauung «Alte Post» viele Leute einziehen und durch die Altstadt flanieren werden. Bis es so weit ist, freut er sich sowieso grundsätzlich über jeden Gast, auch wenn er nur für einen Kaffee oder ein Glacé ins «La Dolce Vita» kommt.

Einen weiteren Beitrag zur Belebung der Altstadt leisten wollte Selcuk im Jahr 2013, als er neben dem «La Dolce Vita» noch das benachbarte Café Fridolin pachtete. Mit mässigem Erfolg, wie sich bald zeigte. Nach knapp zwei Jahren musste er das «Fridolin» aus wirtschaftlichen Gründen von einem Tag auf den anderen schliessen und zwei Angestellte entlassen. Dieses Projekt sei einen Versuch wert gewesen, sagt er rückblickend. Die Kosten für die Personalressourcen standen aber in einem schlechten Verhältnis zu den tiefen Einnahmen.

Heute wohnt Wirt Selcuk in Brugg und zählt nur noch seine Mutter sowie seine 43-jährige Ehefrau Songül zum «La Dolce Vita»-Kernteam. Bei Bedarf zieht er Aushilfen bei. Das Ehepaar hat einen zehnjährigen Sohn. Und obwohl die Freizeit knapp und Ferien ein Fremdwort sind, kann sich Selcuk keinen anderen Job – etwa in einem Büro oder auf dem Bau – vorstellen.