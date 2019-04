Nun wird sie am Samstag kommender Woche in der Stadtkirche Brugg neu belebt; ein Unterfangen, das nicht nur den Projektchor in zehn Proben, sondern auch Profis wie die sechs Solisten und die Chaarts Chamber Artists fordert. Nervosität?

Viele von ihnen stammen aus Brugg und Umgebung; manche aus der Region Basel; aus Zofingen, Berikon, Bern, Zürich und Zug sowie aus dem Bündnerland. Gemeinsam ist allen die Neugier auf ein Werk, das der Vergessenheit entrissen wird, um beim dritten Brugger Fröhlich-Tag – so die offizielle Bezeichnung, obwohl es zwei Tage sind – aufgeführt zu werden: die Passions-Cantate von Friedrich Theodor Fröhlich. Komponiert wurde diese in Aarau im Februar/März 1831 und laut Partitur-Vorwort «zum erstenmal aufgeführt am Charfreitag abend den 1sten April 1831 in der beleuchteten Kirche derselbst».

Frey unterbricht; er will in der letzten Probe vor allem an den Übergängen feilen. Alle sind konzentriert und – gelassen. Dabei ist Fröhlichs weitgehend unbekannte Passions-Cantate mit ihrer laut Frey «unglaublich starken Ouvertüre» anspruchsvoll.

«Schon allein die zeitliche Dauer dieses frühromantischen Werks aus der Mendelssohn-Zeit entspricht mit 90 Minuten eher einem Oratorium als einer Kantate», sagt der Musiker und erklärt, was ihn fasziniert: «Gesanglich birgt die Komposition so viele Überraschungen. Zudem erstaunt mich immer wieder, wie Fröhlich mit Klangbildern arbeitet. Auffallend sind überdies die vielen Solostellen, aber auch ein Duett wie jenes von Alt und Tenor: So etwas hört man selten. Von den insgesamt 21 Nummern gehören sieben, zum Teil allerdings sehr umfängliche, dem Chor.»

Filigrane Orchesterbesetzung

«‹Friedrich Theodor Fröhlich ist der Schweizer Mendelssohn›: Diese Einschätzung ist mir sehr sympathisch», sagt Frey und verweist einmal mehr auf die «hervorragende Musik» der frühromantischen Passions-Cantate, die ein Werk für grosses Orchester sei.

Doch in Brugg spielen die Chaarts Chamber Artists mit 32 Musikerinnen und Musikern den Orchesterpart. Genügt das? «Ja. Diese Besetzung mutet zwar vergleichsweise filigran an, doch ich meine, dass sie gut zum Werk passt. Ich will ja nicht plakativ werden», betont Markus J. Frey. Welche Hoffnung verknüpft er mit der Aufführung der Passions-Cantate in Brugg? «Dass Chöre nachfolgen werden; das Notenmaterial ist vorhanden.»