Lanciert wurde das Projekt «IBB-Strombojen» im Frühling 2015. Die Brugger Energieversorgerin plante, sechs Strömungsturbinen an der Aare-Flusssohle zu befestigen zwischen Casinobrücke und Aaresteg. Die Strombojen nutzen die Fliessgeschwindigkeit des Wassers und werden, so der Plan, über ein Unterwasserkabel an das Netz angeschlossen. Über 400 Haushalte in der Region hätten mit Strom versorgt werden können.

Allerdings: Das Konzessionsgesuch «zur innovativen Wasserkraftnutzung für eine nachhaltige Energieversorgung» wurde nicht bewilligt, hält die IBB jetzt in einer Medienmitteilung fest. Sie bedauert den Entscheid: «Wir sind sehr enttäuscht über den fehlenden Mut des Kantons, der ganz offensichtlich nicht bereit ist, einen Schritt in die Zukunft mit modernen Kleinwasserkraftwerken zu gehen», wird Eugen Pfiffner zitiert, CEO der IBB Energie AG. Er hebt hervor: 10 Prozent des Haushaltbedarfs der Stadt Brugg hätten gedeckt werden können; im Vergleich zu einem Kohlenkraftwerk hätten jährlich 2000 Tonnen CO2 eingespart werden können. Kurz: «Für die IBB und die Region eine verpasste Chance für eine stabile Stromproduktion während 24 Stunden pro Tag und 365 Tagen im Jahr», ist Pfiffner überzeugt.

Der Vorschlag des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt, anstelle von sechs Strombojen nur eine Stromboje am vorgesehenen Standort einzusetzen, bezeichnet die IBB als befremdend, denn: Auch für eine einzelne Boje gelten dieselben Vorgaben hinsichtlich Sicherheit und Gewässerschutzökologie. «Fundierte sicherheitstechnische Prüfungen wurden in der Donau wie auch im Mittelrhein bereits mehrfach durchgeführt», fährt die IBB fort. «Strombojen werden nun in der Slowakei, Deutschland und Österreich zum produktiven Einsatz kommen.»

Ein zweiter Vorschlag der Abteilung Landschaft und Gewässer, ein Vorhaben an anderer Stelle zu prüfen, lehnt die IBB ebenfalls ab. «Es müsste ein komplett neues Projekt lanciert werden.» Aufgrund der Bearbeitungsdauer für ein solches Gesuch sowie der Ungewissheit, die hohen Vorgaben restlos erfüllen zu können, werde von solchen Plänen abgesehen.