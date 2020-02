Der Fussweg ist abgerutscht und bleibt vorerst gesperrt

Der Forstbetrieb Brugg hat reagiert und den betroffenen Wegabschnitt bis auf weiteres gesperrt. Als Ursachen, die zum Abrutschen geführt haben, nennt Förster Ruedi Graf neben der Topografie auch die starken Niederschläge der vergangenen Tage sowie den brüchigen Fels, das Nagelfluhgestein. Beim betroffenen Weg handle es sich nicht um einen offiziellen Wanderweg, ergänzt der Förster. Deshalb werde keine Umleitung signalisiert.

Auf die Frage nach einer allfälligen Instandsetzung weist Graf darauf hin, dass sich der abgerutschte Weg in einem Waldreservat mit langfristigem Nutzungsverzicht befindet. Will heissen: «Im Reservat sollen von menschlichen Eingriffen unbeeinflusste Alterungs- und Zerfallsprozesse ablaufen können.» Überdies, gibt der Förster zu bedenken, wäre eine Instandstellung in diesem steilen und unstabilen Gelände sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden.

Der Forstbetrieb Brugg sei gemäss Betriebskonzept aber bestrebt, fügt Graf an, ein Konzept für Wanderwege und Erholungseinrichtungen zu erarbeiten. In diesem würden die Fragen beantwortet, was, wo, für wen und mit welchen Mitteln finanziert werden soll, sobald die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Kurz: Bis all diese Fragen geklärt seien, werde dieser Wegabschnitt gesperrt bleiben. Der Forstbetrieb Brugg zählt auf das Verständnis der Bevölkerung. Alle offiziellen Wanderwege sind wie gewohnt offen.