Der Flugzeugabsturz im Birrfeld ist nach einem Jahr noch ungeklärt

Vor einem Jahr, am 14. Mai 2019, stürzte beim Flugplatz Birrfeld ein Leichtflugzeug kurz nach dem Start ab und ging in Flammen auf. Pilot Walter K. (67) kam dabei ums Leben. Die Absturzstelle befand sich etwa 1,3 Kilometer nordöstlich des Flugplatzes auf einem schmalen Weg direkt neben dem Autobahndreieck A1 und A3. Wäre das Flugzeug in den Feierabendverkehr gestürzt, hätte es leicht noch mehr Opfer geben können.

Da der Pilot bis zu seiner Pensionierung Mitarbeiter der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) war, führt diese die Untersuchung zum Unfallhergang nicht wie üblich selber durch. «Aus Befangenheitsgründen» delegierte sie diese Aufgabe an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Deutschland. Dort hiess es im Juni letzten Jahres, es dauere «sicher ein Jahr», bis der Abschlussbericht publiziert werden könne.

Zum Jahrestag des Unglücks liegt dieser Bericht nun noch nicht vor. Das sagt Martin Pohl, Untersuchungsleiter bei der Sust und in dieser Sache bevollmächtigter Vertreter der Schweiz. Die Untersuchung durch seine deutschen Kollegen sei «bereits fortgeschritten, aber noch nicht komplett abgeschlossen». Aufgrund der Pandemiesituation sei es auch nicht möglich, einen Zeithorizont für die Veröffentlichung des Berichts zu nennen.