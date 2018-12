Der langjährige Flugplatzleiter Heinz Wyss erreicht im nächsten Jahr das Pensionierungsalter und möchte deshalb kürzertreten. Per 1. Januar 2019 übernimmt nun Martin Andenmatten die verantwortungsvolle Tätigkeit als Flugplatzleiter, schreibt der Aero-Club Aargau in einer Medienmitteilung. In diesem Jahr wurde der gebürtige Walliser von Wyss in die Leitungsaufgaben eingeführt.

Andenmatten hat Betriebswirtschaft studiert und war in der Vergangenheit im Raum Zürich bei diversen Firmen unter anderem in der Unternehmensführung tätig. Vor über 20 Jahren hatte Andenmatten in den USA und in Bern fliegen gelernt. Seit 2015 hebt der 48-Jährige regelmässig auf dem Flugplatz Birrfeld ab. Seine Arbeit am Flugplatz in Lupfig begann er mit Teilzeiteinsätzen an den Wochenenden.