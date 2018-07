Der Traum vom eigenen Weingut im Mittelmeerraum geisterte schon einige Zeit in Patrick Hemmelmayrs Kopf herum. Im Juni 2017 war es endlich so weit. Die Familie erwarb ein grosszügiges Anwesen aus dem Jahre 1863 mit sechs Ferienwohnungen im südfranzösischen Salernes (Departement Var) – 55 Kilometer landeinwärts von der Küste und Saint-Raphaël entfernt.

Richtig los gings mit dem Auswanderer-Projekt im Frühling 2016. Patrick Hemmelmayr hatte bis dahin den 203-jährigen Gasthof Bären in Birr während fast 20 Jahren geführt und die Liegenschaft verkauft. Der damals 48-jährige Vater freute sich darauf, endlich mehr Zeit mit seiner Ehefrau Natascha und den drei Kindern im Alter von 4 und 2½ Jahren sowie 7 Wochen zu verbringen.

Mit einem bunt bemalten VW-Bus war die fünfköpfige Familie in den folgenden Monaten in Südfrankreich unterwegs, schaute sich über 30 Liegenschaften an, die zum Verkauf standen. «Ich muss absolut frei sein, damit ich neue Visionen und Ideen entwickeln kann», sagte Hemmelmayr bei seinem letzten Gespräch mit der AZ. Lange hielt die Familie vergeblich im Gebiet Languedoc (Montpellier) nach einem neuen Zuhause Ausschau. Schliesslich schlug Mutter Natascha (39) vor, in der Provence zu suchen. «Dass wir dann im Internet so schnell etwas gefunden haben, hat mich überrascht», sagt Patrick Hemmelmayr.