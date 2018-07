Lastwagen fugen tonnenweise Material heran, Motoren brummen, Hammerschläge auf Metall erklingen: Der Circus Knie schlägt sein Zelt auf der Amphiwiese auf. Bereits am Sonntag wurde der grosse Zirkusbogen aufgestellt, am frühen Montagmorgen – um 4 Uhr trafen die zwei Extrazüge am Bahnhof Brugg ein – machten sich die 100 Arbeiter daran, das Zelt aufzustellen.

Jeder weiss, was zu tun ist.