Übernächsten Sonntag entscheidet das Stimmvolk der Stadt Brugg über einen jährlichen Defizitbeitrag von maximal 352 000 Franken für den Campussaal-Betrieb über die nächsten zehn Jahre. In der Gemeinde Windisch wurden die entsprechenden Betriebsbeiträge von jährlich maximal 190 000 Franken für fünf Jahre im März definitiv gutgeheissen.

Am Mittwochabend fand die Generalversammlung der Campussaal Immobilien AG (CIAG) und der Betriebs AG (CBAG) statt, an der die beiden Trägergemeinden Brugg und Windisch die Rechnung und den Jahresbericht genehmigten. Gestern Donnerstag standen dann CIAG-Verwaltungsratspräsident Martin Wehrli, CIAG-Sekretär Daniel Rohrer, der scheidende CBAG-Verwaltungsratspräsident Willi Däpp sowie CBAG-Geschäfsführer Riet Pfister den Medien Red und Antwort.

Dabei wurde etwas klar: Künftig wird es keine Autoausstellungen im Campussaal geben. Der CIAG-Verwaltungsrat, der für die Gebäudehülle zuständig ist und letztes Jahr vier Sitzungen hatte, habe nach Rücksprache mit Planern, Architekten und Stockwerkeigentümern beschlossen, das Projekt «Öffnung des Eingangs mit Zufahrt ab der Zürcherstrasse» nicht mehr weiter zu verfolgen, heisst es im Jahresbericht. Wehrli erwähnte Kosten von über 250 000 Franken, die in keinem vernünftigen Verhältnis zu den vom Kanton vielleicht drei- bis fünfmal im Jahr bewilligten Zufahrten stehen würden. Entsprechend schwierig wäre laut Wehrli die Finanzierung gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Nebenkosten für den Campussaal 2016 von 47 000 auf 61 000 Franken gestiegen, was mit dem Liftunterhalt, der Fassadenreinigung und anderen Arbeiten zusammenhing, die nicht mehr unter Garantieleistung liefen. Rohrer sprach von einem Lernprozess, bei dem vorsichtig budgetiert werden muss. Um die Unfallgefahr bei den Treppen zu mindern, mussten die Stufen nachträglich mit Metallleisten markiert werden.

Erstmals volle Miete verrechnet

Die CIAG hat der CBAG für das Betriebsjahr 2016 erstmals den normalen Mietzins verrechnet und zusammen mit den Nebenkosten 579 428 Franken (Vorjahr 405 680) eingenommen. Das Jahresergebnis der CIAG weist erstmals einen Gewinn von 52 840 Franken aus.

Für das Ausarbeiten der Einwohnerratsbotschaften und die Mitarbeit in der Campussaal-Task-Force fielen höhere Personalkosten an. Das Verwaltungsratshonorar der CIAG betrug in der Aufbauphase 22 000 Franken pro Jahr (6000 für den Präsidenten und 4000 für jedes Mitglied). Auf Antrag der CBAG wurde dann das Honorar für die CIAG 2014 auf 12 000 Franken reduziert (Präsident: 4000, Mitglied: 2000). Bei der CBAG wurde ebenfalls der Rotstift angesetzt. Früher erhielt der Präsident laut Willi Däpp 6000 Franken und jedes Mitglied 5000 Franken pro Jahr. Seit 2014 gibts jährlich 4000 Franken für den Präsidenten und je 3000 Franken für jedes der drei Mitglieder.

Letztes Jahr an 85 Tagen belegt

CBAG-Verwaltungsrat und Geschäftsführer Riet Pfister betonte, wie gut sich der Campussaal seit der Eröffnung im Herbst 2013 entwickelt hat. Sowohl die Zahl der Anlässe wie auch der Umsatz sind gestiegen. Besonders wichtig sind Wiederholungsbuchungen. Letztes Jahr war der Campussaal laut Pfister an 85 Tagen belegt; das Hallenstadion Zürich – zum Vergleich – an 123 Tagen. Eine ganzjährige Auslastung werde es aber nie geben und der Campussaal brauche öffentliche Unterstützung.

Erfreut erwähnt die CBAG im Jahresbericht den Branchenmix und den Umstand, dass der Campussaal letztes Jahr für fünf Hochzeiten gebucht wurde. Mit der Betreiberfirma ABA Management GmbH konnte Anfang 2017 ein neuer Managementvertrag für die Vertragsperiode 2018–22 unterzeichnet werden.

Dass es bei den Betriebskostenbeiträgen der beiden Trägergemeinden seit 2013 so grosse Schwankungen gab, hat damit zu tun, dass letztes Jahr erstmals der normale Mietzins in Rechnung gestellt wurde und Brugg und Windisch 2014 von einem Startkostenzuschuss des Kantons in der Höhe von 350 000 Franken profitierten.



Campussaal-Betriebskostenbeiträge (2013–2017) in Fr.