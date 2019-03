Was macht die Brugger Altstadt bezüglich der Farbigkeit der Architektur aus, was ist im Umgang mit dem Bestehenden zu berücksichtigen? Der Stadtrat hat das «Haus der Farbe», Zürich, mit der Ausarbeitung einer «Farbkarte für die Altstadt Brugg» beauftragt. «Im Rahmen einer anwendungsorientierten Studie wird ein Arbeitsinstrument entwickelt, das Bauherren und Architekten im sorgfältigen Umgang mit Farben und Materialien in der Altstadt unter-stützt», führt die Behörde in einer Medienmitteilung aus.

Anders ausgedrückt: Die Farbkarte soll «als praxisnahes Instrument herangezogen werden, um die Kommunikation über Farbe zwischen Eigentümerinnen und Eigentümern mit Fachleuten und Behörden zu erleichtern, wenn es konkret darum geht, Renovierungsmassnahmen der wertvollen Einzelbauten zu beraten und gemeinsam festzulegen».

Die Gebäude der Altstadt, stellt der Stadtrat fest, «weisen eine nuancenreiche und über Jahrhunderte überlieferte Farbkultur auf, die massgeblich zur Qualität und Identität des Ortsbilds beiträgt». Die Kenntnis der farbspezifischen Grundlagen des Ortsbilds sei zudem immer mehr gefragt, da sich das Spektrum von Farben und Materialien, das heute für die Gestaltung von Fassaden zur Verfügung steht, aufgrund der technologischen Entwicklung laufend erweitere.

Ab Mitte März wird ein Team vom «Haus der Farbe» unterwegs sein und die Farben vor Ort aufnehmen und analysieren. Die Ergebnisse werden Ende 2019 veröffentlicht. (mhu)