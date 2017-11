Anstrengend, das sei es tatsächlich gewesen, sagt er. Es «hänkt an», sei fordernd, aber höchstinteressant. «Das Amt war eine riesige Horizonterweiterung, aber ich bin schon an die Grenzen gekommen.» Vor allem die Anfangszeit sei sehr intensiv gewesen. «Voller Elan habe ich mich in die Arbeit gekniet», sagt der ehemalige Berufspilot. «Ich habe viel Zeit aufgewendet, um sämtliche Behörden der Gemeinden des Bezirks Brugg kennen zu lernen. Ich ging damals bei jedem Gemeinderat vorbei, signalisierte die Offenheit der Stadt und den Willen zur Zusammenarbeit.» Offenheit und Zusammenarbeit, es sind Worte, die in diesem Gespräch häufig fallen. Sie haben die Amtszeit von Daniel Moser geprägt. Eine Folge davon: die Fusionsabklärungen zwischen der Stadt Brugg und Schinznach-Bad.

Im Amt auf die Welt gekommen

Das Ankommen im Amt sei schon happig gewesen. Und er sei vielleicht auch etwas blauäugig in die ganze Sache reingegangen. Ein Beispiel: «Nach vierzehn Jahren im Einwohnerrat dachte ich, dass ich weiss, wie der Karren läuft. Aber als ich das Amt übernommen habe, all die Abläufe innerhalb der Verwaltung gesehen habe, da bin ich auf die Welt gekommen», erzählt er. «Ich war mir nicht bewusst, welch riesige Aufgabe der Verwaltungsapparat stemmen muss. Dinge, von denen man einfach davon ausgeht, dass sie funktionieren.»

Nach einer ersten Phase voller Elan wurde Daniel Moser von der Realität eingeholt. «Es war eine reifende Erkenntnis, dass die Zahnrädli in einer Verwaltung nicht schneller laufen können. Das war in einem gewissen Mass ernüchternd und frustrierend», meint er. «Es müssen enorm viele Player involviert werden, damit etwas erreicht werden kann. Man kann nicht einfach sagen, so machen wir es, fertig.» Es sei nicht wie in der Privatwirtschaft, wo der Chef einfach entscheidet.

Und damit kommt er auch auf den aktuellen Wahlkampf zu sprechen. «Die Erwartungen an einen Stadtammann sind nicht zu erfüllen», stellt er fest. «Die Leute gehen davon aus, dass der Stadtammann der Chef von Brugg ist und dann einfach machen und entscheiden kann. Das kann er nicht.» Was er aber immer signalisiert habe, sei die Bereitschaft, Anliegen aufzunehmen. «Das war mir wichtig. Darum war auch meine Handynummer immer öffentlich, jeder konnte mich anrufen», sagt Daniel Moser, den die meisten eigentlich einfach Dani nennen.

So hat er es nämlich gehandhabt. Das Duzis hat Daniel Moser meistens gleich von sich aus angeboten. «Ich will greifbar, fassbar und auf der gleichen Augenhöhe sein mit meinen Gesprächspartnern», sagt er. «Ich will keine unnötige künstliche Barriere.» Das habe nicht allen gepasst. Und: «Ich war wohl der Erste, der mit der ganzen Verwaltung, inklusive den Lernenden, per Du war.»

Der Hund und das Kanu

Die Haustür geht auf, Frau Anniek tritt herein und mit ihr Hündin Nika – ein Kleiner Münsterländer –, die sogleich durch die Stube zu Daniel Moser tapst und ihn mit einer nassen Schnauze begrüsst. Auch für sie wird er künftig mehr Zeit haben. Vielleicht auch für sein Kanu. «Früher hatten wir einen Golden Retriever», führt Daniel Moser aus. «Mit ihr – Chiara hiess sie – stieg ich jeweils ins Kanu und paddelte den Fluss hinab. Das war Erholung pur.» Heute weiss er das zu schätzen, denn Stadtammann ist man 24 Stunden 7 Tage die Woche.

Das bekam auch Daniel Moser rasch zu spüren. Die eine Sitzung jagte die andere, ein Auftritt kam nach dem anderen. Zeit zum Durchschnaufen oder schon nur, um mal die Post und Mails zu lesen, blieb kaum. «Irgendwie hatte ich gar nie Zeit, die Tage zu verarbeiten. Dann begann es, nachts zu drehen», sagt Daniel Moser nachdenklich. Gesundheitliche Probleme in der ersten Amtsperiode waren die Folge. Ihm wurde eine Schlafstörung diagnostiziert, die sogleich behandelt wurde. «Die Schlafstörung war die Folge einer Mischung zwischen der Umstellung von der Fliegerei auf den neuen Job und dem Fakt, dass ich mir zu wenig Erholungsphasen gegönnt habe», sagt er. Zudem seien die Symptome von einem Pfeifferschen Drüsenfieber ausgelöst worden.

Dass er gleich in der ersten Amtsperiode für längere Zeit ausfiel, das hat Daniel Moser «ziemlich möge». «Ich habe mich als Stadtammann angeboten, als Arbeitskraft, als einer, der gesund ist. Und dann holt dich so etwas ein. Das gab mir zu denken.» Ein Rücktritt sei aber nie infrage gekommen. Er habe die Haltung, dass man alles in den Griff bekommen kann, dass es für alles eine Lösung gibt.

Mehr Erholung eingebaut

Eines hat Daniel Moser aus dieser Geschichte gelernt: Er baute von nun an aktiv Erholungsblöcke in sein Programm ein. Die fand er in seiner Fischerhütte an der Reuss, wo er sich wie in Kanada fühlt, weit weg von allem. Manchmal zog es ihn aber auch zu einem Bänkli auf dem Bözberg, wo er sich setzte, einen Stumpen rauchte. «Wichtig war vor allem, dass ich mich örtlich von meinem Arbeitsort entfernte», sagt er.

Obwohl er sein Amt stets gerne und gewissenhaft ausübte, freut er sich auf die Zeit danach. «Das Allerwichtigste für mich im Moment zu wissen ist, dass ich für die Zeit danach mal eben keinen Plan habe. Das heisst: Keine Verpflichtungen planen.» Er will sich wieder mehr Zeit für seine Familie, seine Freunde, aber auch für sich selber nehmen. Zu sich und seiner Gesundheit schauen.

Dem passionierten Klarinettisten, Zeichner und Bastler, der eigentlich mal Architekt werden wollte, wird es bestimmt nicht langweilig. «Und die Verpflichtungen kommen sowieso», meint er. Möglicherweise früher als gedacht. Dann nämlich, wenn es nach den Stadtammann-Wahlen einen Rücktritt aus dem Stadtrat gibt. Denn weder Kandidat Titus Meier noch Kandidatin Barbara Horlacher haben Interesse am Amt des Stadtrats. Somit würde ein Sitz frei, der erst am 4. März besetzt werden wird. Für die Zeitspanne von Januar bis März würde sich Daniel Moser zur Verfügung stellen. «Ich könnte in dieser Zeit mit meinen Dossierkenntnissen, meinem Wissen und meiner Erfahrung aushelfen», sagt er. «Wenn es gewünscht wird, mache ich das. Wenn nicht, ist es auch o. k.»

Faszination für die Elemente

Obwohl er nie aktiv die Führungsrolle gesucht hat, so hat sie Daniel Moser in seinem Leben doch immer wieder eingenommen. Als Pilot, als Stadtammann, aber auch als Kapitän auf seinem Segelschiff «Argovia» in Holland. Dieses ist, nachdem er es 2007 aus Zeitnot verkauft hatte, seit 2015 wieder in seinem Besitz. «Für mich ist das Schiff eine Art Flugersatz, obwohl mir die Fliegerei nicht fehlt», sagt er. Ihn faszinieren die Elemente, die Natur, die Navigation und die Organisation auf einem solchen Schiff. Und so, wie er stets darauf geachtet hat, als Pilot eine saubere Landung hinzubekommen und als Schiffskapitän ordentlich in eine Schleuse hineinzufahren, so hat er auch die Stadt Brugg nie in den Sturm hinausgefahren. Stets bedacht und umsichtig versuchte er zu agieren. Für die einen mag das vielleicht zu zaghaft gewesen sein, für Daniel Moser hat es aber «verhebt». «Ich konnte in den acht Jahren meine Unabhängigkeit bewahren. Ich habe das gemacht, was ich als richtig befunden habe.»

Mit diesem Gefühl wird er am 31. Dezember um 24 Uhr, dann, wenn die Glocken schlagen und er diesen auf der Terrasse seines Hauses lauscht, als Stadtammann abdanken. Zufrieden, erleichtert, vor allem aber mit viel Freude auf die Zukunft.