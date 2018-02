Eine Neuerung gibt es seit Anfang Jahr: Nebst dem offiziellen Ruhetag am Montag, ist der Gasthof auch am 1. und 3. Sonntag im Monat geschlossen. Der Grund dafür: ein bisschen mehr Zeit, sich zu erholen und sich um die eigene Familie zu kümmern. Die Wernlis bilden auch Lehrlinge aus. Zudem hätten sich die Sonntage gewandelt: «Wir könnten das Restaurant sonntags erst um 11.30 Uhr öffnen, denn vorher ist fast nichts los», erklärt Esther Baumann. Die Gäste verstünden die Neuregelung.

Die drei sind hier aufgewachsen. Vater Ernst und Mutter Esther wirteten im «Bären» ab 1975, nachdem sie den Gasthof von den Eltern beziehungsweise Schwiegereltern übernommen hatten. 2015 wurde das 40-Jahr-Jubiläum gefeiert und der Gasthof in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Traditionen und Moderne

Wer in den Gasthof essen geht, weiss um die Frische der Fleischspezialitäten. Geschlachtet werden diese in der Metzgerei Wernli, die durch eine Verbindungstür mit dem Restaurant verbunden ist. Es sind die Cousins des Trios, die ebenfalls die Familientradition fortgeführt haben. Bekannt ist der «Bären» auch für seine Metzgete. Eine Vegi-Karte sowie die Menüs à la carte, die selbst zusammengestellt werden können, ergänzen das Angebot.

Seit rund 12 Jahren arbeiten die Geschwister zusammen, mit Unterbrüchen allerdings. «Uns hat niemand gezwungen, weiter zu machen», erklärt Thomas Wernli. Doch als Mutter Esther krank wurde, kehrten die Geschwister nach Hause zurück, um zu helfen. Ging es der Mutter besser, nahmen Sonja und Thomas Saisonstellen in Flims-Laax-Falera an. Sonja erkundete Australien. Vor 9 Jahren verstarb die Mutter. «Es ging trotzdem weiter», erklären die drei. «Wir haben einfach weitergemacht und gar nie gross darüber gesprochen.» Ihnen sei klar gewesen: «Entweder führen wir das Ganze zusammen weiter, oder der Gasthof muss schliessen», ergänzt die gelernte Hotelfachfrau und Wirtin Sonja Keller. Auch Bruder Thomas, der gelernte Koch und Metzger, verfügt über das Wirtepatent. «Nur» die gelernte Coiffeuse Esther Baumann wurde wahrlich ins kalte Wasser geworfen, fühlt sich aber im Familienbetrieb wohl.

Unvorstellbar vor 15 Jahren

Drei erwachsene Geschwister, die zusammenarbeiten. Geht das? Die drei lachen: «Hätte uns jemand vor 15 Jahren gesagt, dass wir zusammen wirten – unvorstellbar», erklärt Thomas Wernli. Doch heute funktioniere es bestens, denn niemand rede dem andern rein. Klar gebe es in Stresssituationen mal Unstimmigkeiten, doch die seien jeweils schnell bereinigt. Einen wichtigen Part, dass es eben klappt, schreibt das Trio ihrem Vater zu. «Ohne ihn würde es nicht funktionieren», sagt Esther Baumann. Und Sonja Keller fügt an: «Er macht den Einkauf, stellt den Spätzliteig und die Salatsaucen her, kümmert sich um Technisches und hütet die Kinder.» Das Schwierigere sei eher das Zusammenarbeiten verschiedener Generationen und erwähnt als Beispiel die Wegwerfgesellschaft, die von der älteren Generation nicht verstanden würde.

Mitten im Gespräch ist ein Poltern zu hören – im «Bären» wird auch gekegelt. Zudem werden fünf Zimmer und zwei Studios vermietet. Bankette, Geschäftsessen im Saal für bis zu 70 Personen oder dem Gewölbekeller gehören ebenfalls zum Bären-Angebot wie auch die Gartenwirtschaft. Thomas Wernli verschwindet wieder in der Küche, die Zwillingsschwestern Sonja und Esther marschieren in verschiedene Richtungen davon. Alle wissen, was zu tun ist.

Gasthof Bären Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 8 bis 24 Uhr, sonntags: 9 bis 17 Uhr.