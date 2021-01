Der Albtraum eines Automobilisten: 70-Jähriger übersieht Fussgänger – jetzt wird er zur Kasse gebeten

Der Vorfall dürfte der Albtraum einer jeden Automobilistin und eines jeden Automobilisten sein: Vor etwas mehr als einem Jahr war, bei Dunkelheit und sehr starkem Regen, auf einem Fussgängerstreifen in Schinznach-Bad ein dunkel gekleideter junger Mann von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Nur durch viel Glück kam er ohne schwerere Verletzungen davon.

Kürzlich hatte sich der Fahrer des Wagens, ein 70-jähriger Mann aus Serbien, vor dem Bezirksgericht in Brugg zu verantworten. Vorgeworfen wurde ihm grobe Verletzung der Verkehrsregeln. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je

60 Franken sowie eine Busse von 1000 Franken.

Nach vorne geschaut und auf das Auto konzentriert

«Ich war auf dem Weg zum Bahnhof», sagte in der Befragung durch Bezirksgerichtspräsident Sandro Rossi das Opfer als Zeuge. «Ich wollte zu einem Weihnachtsessen. Es regnete sehr stark. Ich war dunkel gekleidet. Am Zebrastreifen habe ich die Hand hoch gehalten

und ein Auto passieren lassen. Ich habe gesehen, dass ein weiteres Auto nahte. Als ich sah, dass es langsamer wurde, bin ich losgegangen. Ich habe dann nicht mehr auf dieses Auto geschaut, sondern auf die Gegenfahrbahn. In der Mitte der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoss. Ich wurde zu Boden geworfen. Wenn ich auf den Zebrastreifen gerannt wäre, wäre ich wohl voll in das erste Auto hineingelaufen.»

Es habe stark geregnet und sei dunkel gewesen, liess der Beschuldigte durch die Dolmetscherin ausrichten. Er sei mit 40, 45 km/h gefahren. Alle seien langsam und mit Abstand gefahren. «Ich habe nur nach vorne geschaut. Ich habe den Mann nicht gesehen. Ich habe nur den Aufprall gehört und gesehen, dass die Frontscheibe kaputtging. Erst habe ich gedacht, es sei ein Tier. Ich habe angehalten und bin ausgestiegen. Ich war total geschockt und habe nur gedacht: Wie war das möglich?»

Auf Nachhaken des Gerichtspräsidenten erklärte der Beschuldigte, dass er die Strecke sehr gut kenne und dass er sich voll auf den Verkehr – auf das vor ihm fahrende Auto – konzentriert habe.

Der Verteidiger beantragte Freispruch. Eventualiter sei sein Mandant wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln mit einer Busse zu bestrafen. Der Verteidiger monierte, dass die Anklage zu knapp gefasst sei. «Die Aussage des Fussgängers kann nicht stimmen», erklärte er. «Er war zu schnell unterwegs. Er rannte – auch wegen des Regens. Mein Mandant hatte keine Chance, ihn zu erkennen. Mein Mandant war sehr konzentriert unterwegs. Er hat das Tempo gedrosselt. Der Fussgänger war aufgrund der Örtlichkeit verdeckt. Mein Mandant musste nicht damit rechnen, dass jemand auf den Zebrastreifen laufen würde. Es ist einfach dumm gelaufen.»

Bezirksgerichtspräsident Rossi sprach den Beschuldigten jedoch der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 60 Franken sowie zu einer Busse von 360 Franken. Der Beschuldigte muss zudem Verfahrenskosten von rund 3500 Franken tragen.

Verletzt wurde die Pflicht zur Aufmerksamkeit

«Von einer Überraschung des Beschuldigten kann keine Rede sein», so der Gerichtspräsident. Es liege eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln vor, weil eine wichtige Vorschrift – die Pflicht zur Aufmerksamkeit – verletzt worden sei. Die Verletzung der Aufmerksamkeitspflicht bestehe darin, dass der Beschuldigte seine Aufmerksamkeit nur auf das vorausfahrende Fahrzeug gerichtet habe.

Es gebe zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass der Fussgänger auf den Zebrastreifen gerannt sei. Auch würde der Umstand, dass dieser dunkel gekleidet gewesen sei, nicht zu einer Entlastung des Beschuldigten führen, sagte Rossi und gab zu bedenken: