Die Generalversammlung des Aero-Clubs Aargau (AeCA) am Freitagabend im Gasthof Ochsen in Lupfig sei sehr positiv verlaufen, sagt Präsident Werner Neuhaus. «Alle Anträge wurden im Sinne des Vorstands angenommen.» Als Besitzer des Regionalflugplatzes Birrfeld in Lupfig engagiert sich der AeCA seit Jahrzehnten für die Sicherstellung des Flugplatzbetriebs.

Im Vorfeld der GV wurde heftige Kritik laut von den drei Ehrenmitgliedern Werner Neuhaus senior aus Windisch, Peter Frey aus Birr und Max Salm aus Umiken. Mit Änderungsanträgen wollte das Trio verhindern, dass Zürcher im Vorstand die Übermacht gewinnen und sich der Verein an riskanten Unternehmen beteiligt.

Kleines Entgegenkommen des Vorstands

In einem Punkt kam der Vorstand den drei Ehrenmitgliedern bereits vor der Abstimmung entgegen. Er nahm den Zusatz, wonach der Verein weitere Gesellschaften gründen oder sich an ihnen beteiligen kann, sofern dies dem Betrieb des Flugplatzes nachhaltige Vorteile bringt, von sich aus auf. Das wurde in der Folge auch von den 140 anwesenden Mitgliedern klar gutgeheissen.

Der alte Paragraf, wonach die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder inklusive Präsident den Wohnsitz im Kanton Aargau haben muss, wird hingegen geändert. Neu heisst es in den Statuten: «Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder sollte den Wohnsitz im Kanton Aargau haben. Neue Kandidaturen müssen vom Vorstand mindestens einer dem AeCA angehörenden Fluggruppe unterstützt werden.» Das bedeutet allerdings nicht, dass künftig nur noch Mitglieder von Fluggruppen im Vorstand mitarbeiten können. Kandidaten sollten aber von mindestens einer Fluggruppe unterstützt werden. Mit diesem sogenannten Götti-System wolle man erreichen, dass nicht wildfremde Personen in den Vorstand gewählt werden können, erklärt Präsident Werner Neuhaus.

Drei Jahre Revisionsarbeit

An den neuen Statuten habe man rund drei Jahre gearbeitet und die Mitglieder laufend über den Stand der Arbeiten informiert, sagt der 68-jährige Präsident weiter. Mit der Verabschiedung der neuen Statuten am vergangenen Freitag ist dem Vorstand ein weiterer Meilenstein gelungen. Er konnte sich dieses Jahr schon darüber freuen, dass die Betriebskonzession für den Flugplatz Birrfeld um 30 Jahre verlängert wurde. Und vor dem Bundesverwaltungsgericht hatte sich der AeCA erfolgreich gegen eine neue Verfügung zur sogenannten Abstellorganisation auf dem Vorfeld gewehrt.

An der GV informierte der AeCA-Vorstand, der in gleicher Zusammensetzung (vier Aargauer und drei Zürcher) für ein weiteres Jahr gewählt wurde, seine Mitglieder noch über die laufenden Bauprojekte auf dem Flugplatz Birrfeld. Die neue Helikopter-Basis steht kurz vor der Fertigstellung. Auch der Werkstatt-Neubau kommt auch gut voran. Schon bald kann der Umzug von der alten in die neue Werkstatt erfolgen, sodass der Altbau anschliessend abgerissen werden kann.