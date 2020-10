Der 30-jährige Kampf ist ein Schritt weiter: Projekt Süssbachunterführung wurde überarbeitet

Gegen das Bauvorhaben waren beim Kanton drei Einwendungen eingegangen: Neben Pro Velo hatten ein Privater und die Feuerwehr (offenbar wegen Unterhalts nach Überschwemmungen) Bedenken angemeldet. Nach Besprechungen vor Ort hat das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) das Projekt angepasst. Pro Velo Brugg-Windisch zeigt sich erleichtert, dass sich ein guter Kompromiss abzeichnet. Mit nur etwas gutem Willen und einigen einfachen Überlegungen hätten sich sehr grosse, wesentliche Verbesserungen erzielen lassen, hält Hörby Künzi fest. Dies, nachdem die Fachleute über Jahre geplant und diskutiert hätten.

Zufahrtsrampen sind weniger steil als ursprünglich geplant

«Die meisten unserer Minimalforderungen sind in den neuen kantonalen Vorschlag aufgenommen worden», fährt Künzi fort. So wurde auch, wie von Pro Velo Brugg-Windisch verlangt, ein externes Verkehrsgutachten erstellt. Die darin vorgeschlagene Lösung für eine Schikane sei nun ebenfalls 1:1 ins angepasste Projekt eingeflossen. «Wieso schafft es der Kanton nicht, auch ohne eine Einsprache ein ausgegorenes Projekt auszuschreiben?» In der Zwischenzeit seien mit allen Einwendern Gespräche geführt worden, sagt Projektleiter Guido Sutter vom BVU.