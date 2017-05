Am Samstag luden die SBB zur Besichtigung des Bözbergtunnel-Neubaus am südlichen Portal bei Schinznach-Dorf. Um 9 Uhr, der offiziellen Begehung für die Presse, war es neblig und bitterkalt. Als kurz vor 10 Uhr die ersten Besucher in Scharen zur Baustelle strömten, lachte bereits die Sonne vom Himmel. «Mit so vielen Besuchern zu so früher Stunde hätte ich nicht gerechnet», sagte SBB-Projektleiter Thomas Zieger überrascht und erfreut. Einen Augenschein auf das grösste Einzelprojekt des 4-Meter-Korridors auf der Gotthard-Achse zu nehmen, wollten sich unzählige grosse und kleine Besucher eben nicht entgehen lassen.

«Die nächsten drei Wochen wird die Tunnelbohrmaschine Stück um Stück ins Innere des Tunnels geschoben – bis zu ihrem Startpunkt», sagte Zieger anlässlich der Begehung. Am 12. Juni kommt die mit den Nachläufern 90 Meter lange und 1920 Tonnen schwere S1012, wie sie nüchtern heisst, dann zum Einsatz.

Alleine das Schneiderad ganz vorne am Bohrkopf ist 282 Tonnen schwer. Die Bohrmaschine wird sich jeden Tag um etwa 22 Meter vorarbeiten – im 3-Schicht-Betrieb. Alle zwei Meter wird ein Ring aus Tübbing-Steinen eingebaut, die mit Spezialfahrzeugen durch die S1012 hindurch angeliefert werden. Ein Tübbing bringt stolze 18 Tonnen auf die Waage, der komplette Ring wiegt 74 Tonnen. Die Ringe werden mit Mörtel/Perlkies abgedichtet.