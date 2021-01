«Denkverbot nicht angebracht»: Tempo 30 ist nach wie vor Teil der städtischen Verkehrsplanung

Vor knapp zwei Jahren hat die Brugger Stimmbevölkerung an der Urne die Einführung von Tempo-30-Zonen auf den Gemeindestrassen abgelehnt. Dem Vernehmen nach aber, stellt FDP-Einwohnerrat Peter Haudenschild nun fest, befasse sich der Stadtrat doch «schon wieder» mit Tempo 30 in den Quartieren.

In einer Kleinen Anfrage wollte Haudenschild deshalb wissen, warum der Stadtrat wortbrüchig werde und den klaren Volkswillen missachte. Denn im damaligen Abstimmungskampf habe die Behörde mehrmals deklariert, dass bei einer Ablehnung das Thema bis zum Ende der Legislaturperiode Ende 2021 nicht mehr aufgenommen werde. Haudenschild erkundigte sich unter anderem danach, welche Ideen der Stadtrat habe und was er aus dem damaligen Abstimmungsergebnis gelernt habe.

In seiner jetzt vorliegenden Antwort weist der Stadtrat darauf hin, dass ein Denkverbot nicht angebracht sei beim vorhandenen Verkehrsdruck sowie den vielen privaten und politischen Vorstössen zum Thema Verkehr und Verkehrssicherheit respektive Verkehrslärm. «Tempo 30 war und ist Bestandteil der städtischen Verkehrs­planung», hält die Behörde fest. So bestehe in Lauffohr seit Jahrzehnten eine bewährte 30er-Zone, und im Kommunalen Gesamtplan Verkehr sei für weitere Quartiere Tempo 30 vorgesehen.

Bei schriftlichem Antrag wird eine Umfrage lanciert

Nach der Referendumsabstimmung habe sich der Stadtrat dahin gehend geäussert, dass er die Umsetzung von Tempo 30 auf Quartiersstrassen von sich aus in der laufenden Legislatur nicht weiter vorantreiben werde, es sei denn, der konkrete Anstoss erfolge seitens der Quartierbevölkerung. Dies sei beispielsweise mit der Petition «Reduzierung Verkehrslärm im Schönegg-Quartier» mit über 200 Unterzeichnenden im Mai 2020 passiert.

Der Stadtrat hat beschlossen, in jenen Quartieren eine Bevölkerungsumfrage zu lancieren, die einen schriftlichen Antrag zur Einführung von Tempo 30 stellen, heisst es in der Antwort weiter. Je nachdem, wie die Bevölkerungsumfrage herauskomme, stelle der Stadtrat die für die Umsetzung benötigten finanziellen Mittel in das nächste Budget ein. Diese Praxis habe sich in anderen Gemeinden bewährt. Ausgenommen werde das Stadtzentrum – aufgrund der komplexen Fussgängerbeziehungen, den in der Referendumsabstimmung bemängelten wegfallenden Fussgängerstreifen sowie der überwiesenen Motion von GLP-Einwohnerrat Markus Lang für eine Begegnungszone.

Die Quartiere sollen eigenständig entscheiden

Es geht dem Stadtrat «nicht um eine flächendeckende Einführung, sondern um eine quartierweise Prüfung – vom Quartier, für das Quartier». Tempo 30 auf den Quartierstrassen sei heute anerkannter Verkehrsstandard mit allen bekannten Vorteilen.

«Die Quartiere sollen daher eigenständig entscheiden können, was für sie Sinn macht. So, wie es in Lauffohr schon seit Jahren geschätzt und gelebt wird», führt der Stadtrat aus.