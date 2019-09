In der Schweiz sterben jährlich mehr als 1000 Menschen durch Suizid, im Aargau sind es etwa 80 Personen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verliert alle 40 Sekunden weltweit ein Mensch das Leben durch Selbsttötung. Das macht Suizid zu einem der grössten Gesundheitsprobleme der Moderne. Der heutige Welt-Suizid-Präventionstag wurde 2003 von der WHO und der International Association for Suicide Prevention (IASP) ins Leben gerufen.

Wir haben bei den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG) am Hauptstandort in Windisch nachgefragt und mit der Leitenden Ärztin Eva-Maria Pichler gesprochen. Seit 2015 setzt sie sich dort insbesondere für Krisenintervention und Suizidprävention ein und seit August leitet sie die «Praxis für Ihre psychische Gesundheit», die erste Praxis der PDAG in Zofingen.

Vorurteilsfrei nach den persönlichen Gründen fragen

«Das Thema und der Präventionstag sind für eine Enttabuisierung äusserst wichtig und liegen mir am Herzen», betont Pichler. Noch immer sterben zu viele Menschen an Suizid, obwohl den Betroffenen hätte geholfen werden können, sagt sie. Die Suizidrate (Anzahl Suizide pro 100 000 Einwohner) steigt mit dem Alter kontinuierlich. Menschen über 75 Jahren sind besonders gefährdet, aber auch Jugendliche bis junge Erwachsene. Männer verlieren ihr Leben 3-mal so häufig durch Suizid wie Frauen.

Auch soziale Faktoren spielen neben genetischen, biologischen, psychologischen und kulturellen eine Rolle: Menschen, die nach einer Trennung oder dem Tod des Partners alleine leben, sowie Arbeitslose sind eher gefährdet. Was also treibt einen Menschen in den Suizid? Pichler erklärt, dass die Motive vielfältig sein können.

Am häufigsten werden Gründe wie Hoffnungslosigkeit und seelischer Schmerz genannt. «Es ist ganz wichtig, vorurteilsfrei ins Gespräch zu gehen. Fragen Sie die betroffene Person nach ihren persönlichen Gründen, die das Leben so unaushaltsam scheinen lassen. So kann auch konkret darauf eingegangen werden.»