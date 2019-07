Zwischen der Aufeldstrasse und der Militärstrasse in Brugg – gleich bei der Vogelsangbrücke – gedeiht zurzeit Reis. Die 12 000 Quadratmeter grosse Fläche ist ein Nassreis-Forschungsprojekt des Villiger Gemüsebauers Max Schwarz AG und von Agroscope, Kompetenzzentrum des Bunds für landwirtschaftliche Forschung. Beteiligt sind auch die IG Nassreis und die Berner Fachhochschule.

Agroscope betreut nun zum dritten Mal in Folge ein solches Projekt. Das erste Mal wurde in Grenchen SO Nassreis angebaut, 2018 in Schwadernau BE bei Hans Mühlheim. Und nun zum ersten Mal überhaupt im Kanton Aargau. Das Feld in Brugg ist zudem die bis anhin grösste Fläche.

Hintergrund: Der Klimawandel konfrontiert die Landwirte mit erschwerten Produktionsbedingungen. «In Zukunft ist vermehrt mit Starkniederschlägen und Trockenperioden zu rechnen», heisst es in einem Bericht von Agroscope.

«Mal hat es zu viel, mal zu wenig Wasser, und beides führt zu Ertragsausfällen.» Der Nassanbau von Reis sei für Landwirte in geeignetem Gebiet eine vielversprechende Alternative, sagt Thomas Walter von Agroscope.