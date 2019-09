Grosszügig, hell und ganz speziell wirkt das Wohnzentrum Spitzmatt der Stiftung Faro in Unterwindisch, das frühere Rekrutierungszentrum der Armee. Mitten in diesem lebendigen Wohnquartier sind nun rund 50 Menschen mit stark herausforderndem Verhalten in ihr neues Zuhause eingezogen. Sie wurden herzlich und wohlwollend aufgenommen.

Rosey Schär, Co-Geschäftsführerin der Stiftung Faro, begrüsst die Gäste im neuen Wohnzentrum und Pascale Steiner, Leitung Wohnen, lädt sie ein, sich selbst ein Bild von den neuen Wohnplätzen und Gemeinschafträumen zu machen. Die grossen, lichtdurchfluteten Räume fürs Werken und Handarbeit im Erdgeschoss lassen erahnen, dass hier die Menschen mit kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen individuell gefördert werden.