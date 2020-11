Das Vindonissa Museum präsentiert einmalige Funde – einer davon geht auf das Konto einer Praktikantin

«Aktuell wissen wir wenig darüber, was in Zukunft passiert. Umso wichtiger ist es, dass man weiss, woher man kommt.» Mit diesen Worten weihte Rahel Göldi, Leiterin Römerlager Vindonissa, am Mittwoch die jährlich wechselnde «Vitrine Aktuell» ein. Seit 2004 stellt das Brugger Vindonissa Museum hier neuste Ausgrabungsergebnisse aus der Region aus.

Die meisten der Objekte würden nicht nur eine, sondern mehrere Geschichten über das Leben der damaligen Menschen erzählen. Gleich ein Vielfaches an Geschichten bietet die «Goldmünze des Kaisers Tiberius Caesar Augustus».

Eine Praktikantin machte den Sensationsfund

Die Münze wurde zwischen 14 und 37 n.Chr. mit dem Abbild des Kaisers und einer weiblichen Figur versehen. Jürgen Trumm führt aus: «Bisher wurden nur vier oder fünf dieser Münzen überhaupt in Vindonissa gefunden. Eine ist etwa eineinhalb Mal so viel wert, wie ein Soldat damals im Monat verdiente.» Neben der Frage, wer wohl das so wertvolle Zahlungsmittel verloren hat, sei ebenso offen, wo dieses geprägt wurde. Die Forschung gehe zwar davon aus, dass man Münzen dieses Typs im französischen Lyon bearbeitete. Jedoch sei 2004 ein Prägestempel in Vindonissa gefunden worden. Arbeitete man also mit mobilen Prägestätten? Neben ihrer historischen Bedeutung erzählt die Münze auch etwas über die Arbeit der Kantonsarchäologie Aargau. Trumm führt lachend aus: